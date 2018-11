La vraie Megyn Kelly : À l’intérieur de son monde privé jusqu’à aujourd’hui

En fin de compte, Megyn Kelly n’était-elle pas la bonne personne pour une émission matinale ? Pas la tasse de thé du club de buveurs de café du matin ?

Cette semaine, Abby Huntsman de The View, à l’instar de Kelly, une ancienne élève de Fox News qui a campé pour la télévision de jour, a suggéré dans une entrevue que Kelly aurait pu être mieux servie sur NBC si elle s’était offerte davantage – surtout à un public qui tend à prêter sa loyauté à une émission en fonction du plaisir qu’elle a pour les animateurs. La chimie à l’écran a aussi son importance : s’ils sont vraiment chauds et flous entre eux – ou, dans le cas de The View, intriguants, salés et têtus – les téléspectateurs ont tendance à se sentir plus connectés avec eux.

« Même si elle n’y va pas vraiment, mais avec tout ce que Megyn Kelly traverse, je pense que ce qui l’a blessée, c’est qu’elle ne s’est pas permis d’être aussi vulnérable qu’elle aurait dû l’être et de se déprécier « , a déclaré Huntsman à Bold TV. « Et donc quand vous faites ces erreurs, les gens sont plus enclins à dire « OK, pardonnez-vous cette fois. Parce qu’on sait que tu es quelqu’un de bien, parce que je sais qu’elle l’est, mais elle a eu du mal à montrer aux gens son vrai visage. »

Après un départ cahoteux en 2017, Kelly semblait se détendre dans son rôle d’animatrice de l’émission Today à 9 heures du matin et de membre de l’ensemble. Mais le temps s’est écoulé à l’improviste la semaine dernière, de façon spectaculaire et polarisante.

Il n’y a pas si longtemps, Megyn Kelly était perçue comme l’une des rares personnes qui pouvait combler le fossé entre une audience féminine de plus en plus fragmentée, attirant les femmes avec sa force et son allure, les conservateurs avec son pedigree Fox News, la majorité modérée avec son intelligence sans fioritures et la foule MSNBC avec… enfin, la télé était déjà allumée.

Kelly s’était fait un nom en tant que présence inébranlable à Fox News Channel. La plupart de ses opinions ont été jugées conservatrices lorsqu’elle les a partagées, mais elle était plus qu’heureuse de poser des questions difficiles aux invités (ou de les fermer complètement) qui étaient là pour soutenir ostensiblement le point de vue dominant du réseau. Des étrangers lui disaient régulièrement qu’ils détestaient Fox News, mais qu’ils l’aimaient.

« Je suis conservatrice sur certaines choses et je ne suis pas sur d’autres « , a déclaré Kelly lors d’une interview accordée à The Howard Stern Show en 2010, prouvant ainsi qu’elle n’est pas aussi tendue qu’elle pourrait parfois le paraître. Quand Stern, naturellement, a exprimé sa déception qu’elle portait un pantalon au studio au lieu d’une robe, elle a reconnu la réputation de son réseau, en se moquant, « Chaque fois que vous portez un pantalon[à Fox News], vous recevez des lettres des femmes disant, « Il est temps. » »

Elle a discrètement divorcé de son premier mari, le Dr Daniel Kendall, en 2006, après cinq ans de mariage, et peu de temps après a rencontré l’entrepreneur devenu romancier Douglas Brunt lors d’un rendez-vous à Washington, D.C. – bien que pas si aveugle pour lui, car il savait à quoi Kelly ressemblait à la télévision.

« Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après qu’elle ait acquis un mauvais début de harceleur, je sais « , a expliqué Brunt dans un article sur le compte de l’Humans of New York Instagram. « Donc elle était en sécurité avec elle 24h/24, 7j/7. Notre premier rendez-vous s’est bien passé. C’était le genre de soirée qui allait clairement se terminer par un baiser. Mais j’ai dû l’embrasser devant les gardes de sécurité. C’était embarrassant. C’était comme si nos parents regardaient. Le lendemain matin, elle a frappé à la porte de ma chambre d’hôtel. Elle était seule. Elle est entrée dans la pièce et a dit : « Je peux faire mieux. »

Pendant plusieurs mois, ils l’ont fait travailler à distance, Brunt à New York et Kelly à Washington.

« Il avait l’air sincère », a dit Kelly plus tard au New York Times. « Pendant que nous parlions, il s’est penché en avant, écoutant vraiment ce que je disais. Il est aussi intelligent et a un grand sens de l’humour. »

« Elle travaille dur, a une vie réfléchie et est très rationnelle « , a déclaré Brunt dans le journal. « En même temps, elle est romantique et passionnée. »

En fait, elle l’a largué un soir du Nouvel An après une promenade de chien presque désastreuse. Ils ont rappelé au Times qu’ils promenaient ses deux Shih Tzus à D.C. quand l’un d’eux s’est échappé de Brunt et a failli se faire renverser par une voiture. Il s’est excusé abondamment et elle, impressionnée par son honnêteté émotionnelle, lui a pardonné. Mais mieux encore, Fox News l’a transférée une semaine plus tard à New York, pour qu’ils puissent enfin vivre dans la même ville.

Ils se sont mariés en mars 2008 et ont trois enfants, les fils Yates et Thatcher et la fille Yardley. Kelly a rejeté très tôt l’idée archaïque qu’elle devait choisir entre une carrière florissante et une famille en pleine croissance.