Muriel Robin : Enfin on connait qui est son père biologique

Avec la sortie de son autobiographie, Muriel Robin a révélé certains secrets de famille.Le 18 octobre dernier, Muriel Robin publiait son autobiographie intitulée Fragile. Un livre dans lequel elle révèle des éléments de sa vie : son enfance, sa famille, son parcours…

Mais l’humoriste de 64 ans fait une révélation particulière. En effet, Muriel Robin est née d’une relation adultérine. Sa mère Aimée a eu une liaison pendant près de 13 ans avec un commerçant Jacques Hamalian pendant son mariage avec Antoine Robin.

Née en 1955, Muriel Robin grandit auprès de ses sœurs aînées Nydia et Martine qui sont devenues ses demi-sœurs suite à cette révélation. Souffrant de l’Alzheimer, sa mère Aimée a voulu dévoiler ce lourd secret.



« Je vais te dire une chose, un secret… A toi toute seule. J’ai eu quelqu’un d’autre que ton père. »

Plus tard, c’est Juliette, une amie de sa mère qui lui dit finalement toute la vérité.

« Ton père n’est pas Antoine Robin. C’est Jacques. Jacques Hamalian. Ta mère m’avait confié ce secret en me demandant de te l’annoncer plus tard. »

Sur le plateau de On n’est pas couché, Muriel Robin a dévoilé sa réaction suite à cette confession bouleversante.

« Je suis rentrée tout de suite dans la voiture, j’ai regardé le miroir et j’ai essayé de retrouver tout de suite le visage de ce Jacques (…) Je vais chez l’épouse de ce Jacques et je vois des photos de lui, et on a ça en commun, la même fossette qui est un gène dominant… et voilà. »

Un secret dont son père biologique Jacques Hamalian était au courant.