Ariana Grande a rendu un émouvant hommage à son ex-petit ami Mac Miller sur Instagram hier soir, en affichant une photo d’elle portant ce qui semble être son pull tout en câlinant son chien.

Des musiciens comme Travis Scott et John Mayer ont rendu hommage au rappeur décédé Mac Miller : Un concert de Celebration Of Life à Los Angeles mercredi soir. Bien sûr, il est possible que ce ne soit pas exactement le pull que Mac portait, mais les fans semblent penser que c’est une façon intentionnelle d’honorer sa mémoire, car Ariana ne semblait pas assister au concert.

Ariana Grande a clairement Mac à l’esprit, parce qu’elle a aussi récemment partagé une vidéo douce de lui se préparant pour la soirée des Oscars de Madonna. Dans la vidéo, la grand-mère d’Ariana l’aide avec sa veste de smoking pendant que Mac lui fait un sourire :

Ariana a déjà parlé de la mort de son ex à Instagram, écrivant : » Je t’ai adorée dès le jour où je t’ai rencontrée quand j’avais dix-neuf ans et je t’aimerai toujours. Je n’arrive pas à croire que tu n’es plus là. Je n’arrive vraiment pas à m’y faire. On en a parlé tellement de fois. Je suis tellement en colère, tellement triste que je ne sais pas quoi faire. Tu as été mon ami le plus cher. Pendant si longtemps. Par-dessus tout. »