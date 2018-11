Ariana Grande veut que son nom sorte de la bouche de Pete Davidson.

La star de Saturday Night Live n’a pas explicitement appelé son ancien fiancé dans un teaser pour le prochain épisode, mais une référence claire à son engagement et celui d’Ariana Grande a été faite quand il a plaisanté sur sa demande en mariage à Maggie Rogers, invitée musicale, juste après l’avoir rencontré.

« Salut Maggie, je suis Pete », dit Pete Davidson aux côtés de l’animateur Jonah Hill. « Tu veux te marier ? » Après qu’elle ait refusé, il répond : « 0 pour trois. »

Se moquer de leur relation n’a pas plu à Ariana, qui s’est mise à Twitter jeudi dernier avec ses pensées franches sur le clip.

« Pour quelqu’un qui prétend détester la pertinence, j’adore s’y accrocher, » écrit-elle, ajoutant : « Merci, ensuite. »

La pop star de « God Is a Woman » a refusé d’appeler Davidson, mais plusieurs autres tweets de fans avec lesquels Ariana s’est engagée rendent le destinataire prévu de son ombre assez évident.

Ariana Grande a retweetté et aimé un utilisateur de Twitter qui a écrit, « SNL est sur le point de traire leur rupture comme ils l’ont fait avec les fiançailles » ainsi qu’un clip monté de Maggie qui refuse Pete.

Petite avec un P majuscule est un euphémisme.

La pop star de 25 ans s’éloigne lentement mais sûrement de Pete Davidson depuis qu’elle l’a quitté à la mi-octobre. Elle a récemment couvert deux de leurs nombreux tatouages assortis et se prépare à prendre la route sur son Sweetener World Tour en 2019.

Le grand frère Frankie Grande a donné à E ! News une mise à jour sur la performance d’Ariana à la fête d’Halloween d’Heidi Klum, résumant parfaitement pourquoi elle n’est pas quelqu’un à qui s’en prendre.

« C’est une femme forte et puissante. Elle travaille très dur et je suis incroyablement fier d’elle comme je le suis toujours en tant que son grand frère. »

Lors de la première de la saison 44 de la BN, Davidson a mentionné à plusieurs reprises sa relation avec Grande, notamment : » Je me suis fiancée et personne ne pouvait le croire. Je n’arrive pas à y croire et j’ai compris. C’est la pop star n°1 mondiale et je suis le gars de SNL que tout le monde pense avoir besoin de plus de sang. »