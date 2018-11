Avril Lavigne répond enfin à la théorie du complot viral qu’elle est morte il y a des années

Avril Lavigne fait taire les rumeurs et les théories de conspiration sur sa mort supposée qui a eu lieu il y a quinze ans.

Comme le savent les théoriciens de la conspiration, il y a longtemps eu des spéculations sur l’évolution de la chanteuse après la mort de son grand-père en 2003. L’étoile était très proche de son grand-père, donc, elle était naturellement bouleversée par sa perte. Cependant, les théoriciens du complot croient que sa tristesse l’a amenée à se suicider. C’est là qu’intervient son double.

Au moment de son prétendu suicide, la chanteuse était une vraie superstar dans tous les sens du terme, ayant sorti des chansons à succès comme « Sk8r Boi » et « Complicated » l’année précédente. Mais avec la gloire, il y a eu le feu des projecteurs, ce qui l’aurait amenée, elle et son équipe, à chercher un sosie qui pourrait se faire passer pour Avril devant les paparazzis. Ils ont apparemment trouvé ça chez une fille nommée Melissa Vandella.

La théorie est née au Brésil, mais au fil des ans, la conspiration a gagné en popularité. Puis, en 2017, Twitter a fait monter la spéculation d’un cran lorsqu’un utilisateur a présenté les preuves qui prouvent que Melissa n’est pas l’Avril originale.

La plupart des gens pensent que des choses comme son changement de style, son écriture et les paroles cryptiques des chansons indiquent clairement qu’Avril Lavigne est morte. Certains croient même que Melissa tente de révéler sa véritable identité dans l’album Under My Skin.

Et toutes ces années, la chanteuse n’a jamais nié ou répondu aux rumeurs. Jusqu’à maintenant.

Mercredi, Avril Lavigne a eu une interview avec l’Australien KISS 1065, où ils lui ont demandé : « As-tu ri des rumeurs qui circulaient là où tu n’existes plus et où il y a un clone de toi ? »

Ce à quoi Avril a répondu : « Ouais, il y a des gens qui pensent que je ne suis pas le vrai moi, ce qui est tellement bizarre ! Genre, pourquoi penseraient-ils ça ? »

Bien que l’étoile se soit retirée des feux de la rampe pendant cinq ans, en fait, c’était surtout en raison de problèmes de santé, comme son diagnostic de maladie de Lyme.