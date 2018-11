Ayem Nour en couple avec Malik Bentalha ?

Proche ou amoureuse de Malik Bentalha, Ayem Nour encourage ses abonnés d’aller voir le nouveau spectacle de l’humoriste.

2018 est définitivement l’année de Malik Bentalha ! Après le succès de Taxi 5 et Le Doudou, l’humoriste de 29 ans est en tournée dans toute la France pour son one-man show “Encore”.

Actuellement à Paris, Ayem Nour n’a pas manqué d’aller voir son ami sur scène. Visiblement fan du spectacle, l’animatrice télé n’a pas hésité à en dire que du bien sur son Instagram.

« Quelle année… !!! Bravo !!! Taxi 5…Ton spectacle « Encore » à l’Olympia(complet tous les jours) et maintenant le début de la tournée Inch’ALLAH…🙏🏼😍❤️ Je te souhaite du fond du cœur autant de succès,que le bonheur et les rires que tu nous procures à tous quand tu es sur scène…Je n’ai qu’une seule chose à te dire mon cher et [email protected],continue d’être la belle personne simple et passionnée que tu es…car nous on en redemande « Encore »…😜 #malikbentalha #Encore#Olympia #McDOinoubliable #toimemetusais #desbarr es »

Après la polémique sur rapports avec Alexandre Benella, Ayem se concentre plus que jamais sur ses projets.