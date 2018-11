Florence Foresti : L’humoriste prend une décision radicale pour son nouveau spectacle

Florence Foresti vient de prendre une décision radicale pour son nouveau spectacle ! Plus d’explications par ici.

Florence Foresti est assurément l’une des humoristes françaises les plus appréciées du public ! Et pour cause, que ce soit sur le petit écran à l’époque dans On n’est pas couché ou à travers ses différents spectacles, l’artiste évoque avec beaucoup de bienveillance et de légèreté des thèmes universels tels que la maternité ou encore le féminisme.

Résolument engagée sur scène comme dans la vie, Florence Foresti n’avait pas hésité à dire non à Marine Le Pen lors des élections présidentielles l’an dernier.

Eh oui, prendre position, ça, l’humoriste sait clairement le faire ! Celle-ci vient d’ailleurs de prendre une décision plutôt radicale pour son nouveau spectacle. Une décision qui promet de faire beaucoup parler… Florence Foresti a décidé d’interdire les téléphones portables durant son show.

Pour cela, l’artiste va utiliser un système américain appelé Yondr. L’idée ? Empêcher que les blagues et sketchs de l’humoriste ne fuitent sur les réseaux sociaux. Les spectateurs seront donc invités à glisser leur portable dans une housse qui se verrouillera automatiquement. Le site internet de Florence Foresti précise également aux spectateurs :

« Vous resterez en possession de votre appareil lors du spectacle et, au besoin, vous pourrez accéder aux postes de déverrouillage installés dans la salle. Vous ne pourrez pas accéder en salle si vous refusez de participer à ce dispositif. Aucun remboursement ne sera effectué. »