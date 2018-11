Jennifer Lopez fesses à l’air. La chanteuse plus que jamais torride sur Instagram

En couverture d’InStyle, Jennifer Lopez a prouvé une fois de plus qui était la plus sexy !Toujours plus caliente, Jennifer Lopez a une nouvelle fois montré son corps parfait.

Régulièrement considérée comme la star la plus sexy de la planète, ses dernières photos ne diront pas le contraire.

Mercredi 31 octobre, Jennifer Lopez a dévoilé une série de photos tirées de sa couverture pour InStyle. Mais un cliché a particulièrement attiré les internautes.

En effet, la bomba latina a embrasé la Toile en posant entièrement nue sous une cape signée Valentino. Une photo qui compte aujourd’hui près de 4 millions de likes.

Si la chanteuse a fini avec succès sa résidence à Las Vegas, ses fans pourront bientôt la retrouver dans le film Second Act aux côtés de Vanessa Hudgens.