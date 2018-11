Justin Timberlake écrit une célèbre chanson en un temps record !

Reconnu comme l’un des chanteurs américains les plus populaires, Justin Timberlake a évoqué le titre qui a lancé sa carrière solo.

A l’occasion de la sortie de son autobiographie, Justin Timberlake s’est confié sur sa carrière. Dans l’industrie musicale depuis 26 ans, l’acteur et chanteur a fait ses débuts dans le Mickey Mouse Club rencontrant au passage Christina Aguilera, Ryan Gosling et bien sûr Britney Spears.

A la fin de l’émission, il forme le boys-band N’Sync qui connaît un grand succès pendant sept ans. Dès 2002, le chanteur se lance alors dans une carrière solo et connaît une popularité retentissante notamment par sa relation amoureuse avec Britney Spears.

En effet, Justin Timberlake et Britney Spears ont une relation tumultueuse pendant deux ans avant de connaître une rupture médiatisée. Une séparation à l’origine de son premier succès solo Cry Me A River dont il raconte le processus d’écriture qui n’a duré que… deux heures !

« J’étais furieux. J’ai écrit Cry Me A River en deux heures. Je n’avais pas l’intention de l’écrire. Mais mes sentiments étaient si forts que je devais l’écrire et je voulais votre réaction. Les gens m’ont entendu et ils ont compris cette chanson parce que nous sommes tous passés par là. »

Un mal pour un bien puisque cela a permis au chanteur de gagner un Grammy Award en 2004. Depuis, Justin Timberlake est marié avec l’actrice Jessica Biel et papa d’un petit Silas Randall.