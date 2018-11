Justin Timberlake révèle le moment où il est tombé amoureux de Jessica Biel

Dans le nouveau livre de Justin Timberlake, Rétrospective : & All the Things I Can’t See in Front of Me, Timberlake raconte comment lui et sa femme de six ans, Jessica Biel, sont tombés amoureux l’un pour l’autre.

Comme le rapporte People, Timberlake et Bienne ont d’abord fait preuve d’un sens de l’humour similaire, mais il leur a fallu un certain temps pour faire avancer les choses.

« Quand j’ai rencontré Jess, c’était indéniable comme elle est belle. J’ai fait une sorte de commentaire sarcastique, très sec. Personne d’autre qu’elle ne l’a eu », a écrit Timberlake. « Elle a ri, et j’ai remarqué, tout d’un coup, qu’on se demande si une personne est comme vous, si elle a aussi un sens de l’humour très sec et sombre. »

Malgré leur connexion instantanée, Justin Timberlake n’a pas demandé le numéro de Bienne quand ils se sont rencontrés, et avant de la revoir lors d’un concert pendant sa tournée FutureSex/LoveSounds, Timberlake a dit qu’il devait faire preuve de courage. « J’ai dû m’énerver. Je devais me rappeler que j’étais en train de me donner des encouragements, de me faire de la boxe dans l’ombre, de me frotter les épaules « , écrit-il.

Il a finalement obtenu le numéro de Bienne ce soir-là et ils se sont mis à parler, même s’ils n’étaient pas exclusifs au début. « Nous voyions tous les deux encore d’autres personnes, nous protégeant ainsi contre les blessures et nous évitant de nous mettre en danger « , écrit-il. « Il nous a fallu un peu de temps pour admettre qu’on était vraiment, vraiment amoureux l’un de l’autre. »

Le couple a décidé d’être exclusif après avoir passé un mois ensemble après le retour de Justin Timberlake d’un voyage à l’étranger. Timberlake et Bienne se sont mariés en 2012 et ont accueilli leur fils Silas en 2015.