Kylie Jenner et Travis Scott prouvent leur statut de couple puissant à la fête d’Halloween

Kylie Jenner est vraiment la fan numéro un de Travis Scott. Mercredi soir, Travis et Kylie étaient le couple le plus puissant quand ils sont arrivés en retard pour la fête d’Halloween au Delilah à Hollywood. Une source a raconté à E ! News que le duo, avec quelques amis, s’est rendu au point chaud de la liste A après avoir fait une apparition à la fête d’Halloween ultra-exclusive de Kendall Jenner.

Une fois arrivés sur place, « Kylie Jenner est restée aux côtés de Travis jusqu’à ce qu’il parte pour monter sur scène et se produire », partageait un initié. « Ils étaient très mignons ensemble et montraient beaucoup de PDA, et Travis tenait Kylie à leur table jusqu’à ce qu’il doive jouer. »

Pendant que son homme éblouissait les foules, Kylie buvait son verre et socialisait. La source a ajouté qu’elle « avait l’air très fière de lui » quand il jouait.

« Elle chantait chaque mot des chansons de Travis Scott« , a dit l’initié. « Elle était de bonne humeur et s’amusait bien. »

Et même si l’artiste d’Astroworld était occupé à animer l’événement, il s’est assuré de prendre soin de Kylie comme tout petit ami le ferait.: « On pouvait dire que Travis était très protecteur envers Kylie et qu’il l’a immédiatement attrapée en sortant de scène avant qu’ils ne partent ensemble. »

Plus tôt dans la journée, la paire a passé du temps de qualité avec sa fille Stormi Webster alors qu’elle célébrait son premier Halloween. Tout comme les autres enfants des Kardashian, Stormi s’est mis dans l’esprit des Fêtes en s’habillant dans un assortiment de tenues adorables, mais le mercredi, elle et Kylie ont coordonné leurs costumes de façon très importante. En hommage au nom de Stormi, le duo mère-fille s’habillait adorablement de nuages orageux et d’éclairs.

L’an dernier, une Kylie alors enceinte s’est déguisée en ange enchanteur avec sa meilleure amie Jordyn Woods, qui était un démon. À l’époque, le gourou du maquillage cachait son ventre de bébé en pleine croissance, mais le bébé Stormi n’étant plus un secret, Kylie a décidé de révéler les vêtements de l’an dernier.

Nous avons hâte de voir ce qu’ils ont en réserve pour l’année prochaine !