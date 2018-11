Laeticia Hallyday est de retour à Saint-Barth après son passage express en France pour la promotion de l’album posthume de Johnny, « Mon pays, c’est l’amour ». A l’occasion de la Toussaint, elle s’est rendue sur la tombe du rocker, entourée de plusieurs fans.

Laeticia Hallyday a retrouvé son paradis. La veuve de Johnny Hallyday est de retour à Saint-Barth depuis qu’elle a quitté la France où elle a passé quelques jours à l’occasion de la sortie de l’album posthume du rocker, « Mon pays, c’est l’amour ».

C’est ici, sur cette île paradisiaque, que la famille Hallyday a passé ses plus beaux moments, dans la villa Jade du nom de leur première fille adoptive. Lieu de refuge, d’amour, de vacances et d’espoir, Saint-Barth a aussi été le lieu des derniers moments en famille, loin de la maladie, pour Johnny Hallyday, Jade, Joy et leur mère Laeticia.

Depuis la mort du Taulier, en décembre 2017, Laeticia Hallyday et ses filles sont régulièrement revenues à Saint-Barth, pour se ressourcer et passer du temps avec leurs amis. C’est donc tout naturellement ici qu’elles sont revenues après leur passage éclair en France, à la mi-octobre. Les femmes de la vie de Johnny y ont retrouvé leurs proches et le sourire.

Surtout, ce retour à Saint-Barth permettait à Laeticia Hallyday d’être présente aux côtés de son époux, enterré dans le cimetière de l’île. C’est ici, près de sa tombe, au plus près de Johnny Hallyday, que Laeticia s’est rendu le 1er novembre, à l’occasion de la Toussaint.

Entourée par quelques amis et une vingtaine de fans – dont certains avaient fait le déplacement depuis la métropole pour l’occasion – elle a prié et chanté à la mémoire du rocker. Avec un de ses fans venu avec sa guitare, ils ont même entonné quelques chansons de Johnny Hallyday, des plus cultes aux toutes dernières.

Un grand moment d’émotion et de communion, pour célébrer la mémoire du Taulier et le courage de son épouse.