L’anatomie de Grey célèbre le jour des morts avec tous ceux que Meredith a perdus

Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons : Chaque fois que Grey’s joue « Chasing Cars », tu sais que tu vas pleurer comme une folle.

Ce soir, « Chasing Cars » a joué en espagnol, pour accompagner la célébration du Jour des Morts. Au début, cela ressemblait à un montage de fin d’épisode typique, célébrant les vies sauvées et pleurant celles qui ont été perdues. Mais cette fois, le deuil est devenu extrême, avec Meredith (Ellen Pompeo) marchant à travers l’hôpital et passant devant tous les êtres chers qui sont morts. George (T.R. Knight) était là ! Lexie (Chyler Leigh) était là ! Derek (Patrick Dempsey) et Mark (Eric Dane) étaient en train de se détendre près d’une table d’examen, et Ellis (Kate Burton) attendait dans un couloir, et croyez-vous que nous l’avons officiellement perdu quand Doc le chien est passé ?

C’était un peu grossier, Grey’s Anatomy. C’est juste que nous n’étions pas préparés émotionnellement à ce moment-là.

Meredith a passé l’épisode sous le choc de la nouvelle que son père est à l’hospice et qu’il est en train de mourir d’un cancer. Elle ne savait pas si elle devait aller lui dire au revoir ou non, car il n’était pas exactement un père pour elle au fil des ans.

Elle avait aussi affaire à deux types qui se disputent ses affections-DeLuca (Giacomo Gianniotti), qui nourrit toujours son béguin, et Link (Chris Carmack), encouragé par Jo (Camilla Luddington). Elle a terminé l’épisode en coupant les cheveux de Link après avoir découvert que Jo essayait et ne faisait pas la même chose avec une bière à la main. Ce que cela signifie, nous devons le découvrir.

Aussi : Teddy n’a pas réussi à parler du bébé à Owen, alors ça va devoir attendre encore une fois !

Quoi qu’il en soit, si vous avez besoin de nous, nous regarderons ce montage encore 27 fois.

Grey’s Anatomy est diffusé le jeudi à 20 h sur ABC.