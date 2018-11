Plus jeune, Karine Ferri apparaissait nue dans Playboy. Des photos que l’animatrice de TF1 aimerait oublier. Seulement, ce 31 octobre, elles ont refait surface notamment sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». TF1 a décidé de répliquer.

La guerre continue. TF1 accuse Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de mener « une campagne de dénigrement » contre l’animatrice Karine Ferri Et pour cause : le programme a diffusé des photos dénudées de la jeune femme, datant du début des années 2000. Selon le communiqué de la première chaîne, les photos en question sont des photos « de jeunesse, privées, dont l’exploitation publique à l’insu de Karine Ferri avait donné lieu à une condamnation du titre à l’époque, ainsi qu’à une interdiction de diffusion. »

Le communiqué de la première chaîne précise que l’animatrice a adressé un courrier de mise en demeure à C8, la société de production et à Cyril Hanouna. Le CSA a également été saisi.



Un nouveau coup dur pour celle qui s’est séparée de Yoann Gorcuff. Celle-ci est également sorti de son silence.

Nous avons décidé avec TF1 de saisir le CSA sans préjudice de tout autre action. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont laissé des messages de soutien . À présent je préfère ne plus en parler et me concentrer sur mes émissions et surtout mes enfants qui ont besoin de moi. — Karine Ferri (@KarineFerri) 1 novembre 2018

Bien évidemment, Cyril Hanouna a réagi en direct ce jeudi 1er novembre.

« TPMP les dérange, TPMP marche très très bien encore, et de mieux en mieux cette saison, et ils n’ont qu’un seul but, c’est tuer TPMP. »

A-t-il déclaré.

« Ils sont partis dans un délire total ! Je pense qu’ils veulent faire du buzz parce que les audiences de DALS baissent, mais votre communiqué est ridicule. Karine Ferri on l’aime beaucoup, on l’a toujours défendue, et les photos dont vous parlez ne sont pas du tout scandaleuses ! Ce n’est pas nous qui avons sorti les photos, on a juste relayé un magazine. »

S’est-il défendu.