Khloe Kardashian a connu un mois d’avril 2018 très dramatique, lorsqu’elle a donné naissance à sa fille True Thompson deux jours seulement après l’apparition des allégations de tricherie contre son petit ami et père Tristan Thompson. Les scènes de Keeping Up With The Kardashians ne font que se dérouler maintenant.

Dans le teaser du prochain épisode, maman Kris Jenner découvre que Khloe est potentiellement en travail à Cleveland, et prend l’avion (occasionnel) avec sa fille Kim afin de prendre l’avion de Los Angeles pour être là pour la naissance. Kourtney Kardashian est également présente avec grand-mère Mary Jo lorsque Kris annonce la nouvelle.

Vous pouvez voir sur le clip que la famille est très stressée par les nouvelles et que Kris veut désespérément être avec sa fille à l’époque, ce qui pourrait être dû au fait qu’un clip déjà diffusé montre la famille en train d’entendre parler du scandale de triche de Tristan.

« Je dois y aller. Je ne peux pas attendre une seconde « , dit Kris à ses filles quand elle entend parler des contractions de Khloe. « Je crois qu’elle est en travail. Je dois prendre l’avion. Je viens d’avancer l’avion et je crois qu’elle est en travail. Je savais qu’on aurait dû y aller hier soir. »

C’est stressant !



Six mois plus tard, en novembre 2018, les fans ne savent toujours pas si la relation entre Tristan et Khloe s’est remise des allégations de tricherie. Bien que Khloé ait partagé un certain nombre de messages énigmatiques sur le fait d’être « brutalement brisé » et qu’il se sente prêt à quitter Tristan, il a aussi partagé un amour-propre familial avec Khloé et True à Halloween.

Quelqu’un veut éclaircir ce qui se passe ?