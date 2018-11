Selena Gomez remporte les étoiles de la campagne des Fêtes Super-Adorable de l’entraîneur. A l’occasion des fêtes de fin d’année, Coach a lancé sa campagne « Lights, Camera, Holiday », qui met en scène la chanteuse « Back to You », le visage mondial de la mode féminine et quelques invités spéciaux animés.

Dans le court métrage, créé et réalisé par Henry et Rel de Supermarché, la pop star doit prouver qu’elle peut être dans la vitrine des fêtes pour les juges – c’est adorable.

Quand on lui demande si elle a ce qu’il faut, debout à côté d’une chouette animée, d’un renard et d’une grenouille, elle répond : » Je peux rester immobile si bien » et donne un certain nombre de raisons pour lesquelles elle serait un bon choix pour la fenêtre.

Avec pour toile de fond New York City en toile de fond, la campagne animée capture la magie de la ville, lorsqu’il est temps de magasiner pour les vacances, et la meilleure mode hivernale. Selena Gomez porte le pantalon en cuir de la marque avec un col roulé transparent et un long manteau en daim brun à l’audition, où de nouveaux sacs Coach sont placés près de chaque vitrine.

« Lights, Camera, Holiday » fait partie d’une série visant à promouvoir les nouveaux accessoires et le prêt-à-porter de la marque, juste à temps pour les fêtes. La nouvelle collection comprend une sélection de sacs, dont le sac métallique Parker que Selena Gomez porte dans la publicité imprimée, des accessoires et des vêtements. Comme la nostalgie capturée dans la vidéo de la campagne, la ligne s’inspire du passé avec des designs inspirés des années 70, y compris des pantalons en denim évasés, une mini jupe en denim boutonnée et des vêtements d’extérieur avec des franges détaillées ».