Tristan Thompson vient de partager son tout premier amour familial avec Khloe Kardashian et True.

Nous sommes vraiment plus confus par ce qui se passe dans la vie amoureuse de Khloe Kardashian que dans la nôtre en ce moment, après que Tristan Thompson ait partagé un amour-propre familial avec la star de Keeping Up With The Kardashian et leur fille True Thompson.

Il y a beaucoup de messages contradictoires en ce moment, n’est-ce pas ? Quelques jours à peine après un reportage affirmant que Khloé Kardashian était « fini » avec Tristan Thompson et « ne veut pas être avec » lui, les deux amoureux ont apparemment passé Halloween ensemble à s’habiller True dans les plus belles petites tenues.

Le joueur de basket-ball a partagé deux histoires d’Instagram, et dans l’une d’elles, True est assis sur sa tête habillé en flamand. Dans le second, qu’il a sous-titré « Clairement, je ne sais pas où est l’objectif de la caméra [sic] », lui, Khloé et True sont assis ensemble.

Qu’est-ce que ça veut dire ?! Khloé et Tristan sont ensemble ? Elles ont été prises à L.A. ou à Cleveland ? Est-ce que True Thompson essaie de nous tuer avec sa beauté ?

On ne sait pas si nous parviendrons un jour à faire toute la lumière sur la relation de couple, mais nous savons une chose est sûre : Khloe Kardashian trouve « très difficile » de revivre les hauts et les bas de leur histoire d’amour en gardant le cap sur les Kardashians.

Plus tôt cette semaine la dernière bande-annonce de KUWTK a été publiée, qui montre les conséquences de la découverte par la famille Kardashian que Tristan aurait trompé Khloe alors qu’elle était fortement enceinte en avril 2018.

Après l’avoir regardé, un fan a tweeté, « Je me sens si mal pour @khloekardashian qu’elle a dû passer par ce que Tristan a fait pendant le tournage de #KUWTK. Si je n’ai pas tort, le prochain épisode sera fou. Vous êtes si fort pour mettre ce problème personnel dans le cadre de l’émission en sachant que des millions de personnes le regarderont. Je ne pourrais pas le faire. »