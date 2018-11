Blake Lively et Ryan Reynolds sont un sacré couple de pouvoir, en partie à cause de leur hilarante et ludique (et implacable !) trolling de l’autre sur les médias sociaux. Voici chaque fois qu’ils ont pris Twitter et Instagram pour se moquer légèrement l’un de l’autre. A suivre, sans doute.

Woman who had sex with 20 ghosts is now engaged to a spirit https://t.co/TSpVqbh30c pic.twitter.com/ruiVs9lEmE — New York Post (@nypost) 30 octobre 2018

Ryan Reynolds est de nouveau à ses pitreries de troll, impliquant cette fois Blake Lively qui l’a trompé 20 fois… avec des fantômes. L’acteur a répondu à un tweet qui disait : « La femme qui a couché avec 20 fantômes est maintenant fiancée à un esprit » avec : « C’est comme ça que je le sais ? »

Bien sûr, l’acteur a fait la seule chose qu’il savait faire lorsqu’il est tombé sur un article sur une femme prétendant avoir des rapports sexuels avec des fantômes : prétendre que c’est votre femme. Maintenant qu’il en parle, cette femme ressemble un peu à Blake. *Suspicieux~

Voici toutes les autres fois où Blake a traqué Ryan, et Ryan a traqué Blake.

Blake Lively a donné le coup d’envoi de la pêche à la traîne ludique avant le premier film de Deadpool, en se moquant de la pose de Ryan. Criez vers le hashtag #Peutquelqu’unpeutS’il vous plaîtDonnezCeBreakOursBreak.



« Dois-je m’inquiéter du fait que mon mari ne m’a jamais regardée de cette façon ? Où sont ces yeux qui se baladent dans les reignets, Helen Mirren est la femme la plus sexy et la plus vivante, Blake a écrit sur Ryan et Helen Mirren pendant la tournée de presse de Woman In Gold.

Deux ans après avoir commencé le troll-a-thon en tête-à-tête (oui, nous venons de le dire), Blake prend les choses un cran plus haut avec cette légende hilarante sur une photo de Ryan à un concert de John Legend.

« Félicitations à la personne la plus influente de ma vie. Le meilleur homme que je connaisse…. tu mérites cet honneur @time100… Si seulement mon mari ne vous bloquait pas dans cette photo. Je suis désolée @johnlegend », écrivait-elle.

Malheureusement, la photo a été supprimée depuis, mais vous avez compris l’idée.