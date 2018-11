Clara Morgane continue de ravir ses abonnés Instagram. Au programme : lingerie fine mettant en valeur ses courbes affolantes !

Après avoir posé totalement nue face à une fenêtre, puis avec un simple pull sans rien porter en bas, voilà que Clara Morgane sort sa plus belle lingerie. L’ex actrice porno sait décidément comment se mettre en valeur. Ce 2 novembre, les abonnés Instagram n’ont pas su où donner de la tête.



Que fallait-il retenir entre la splendide vue depuis sa chambre d’hôtel ou celle… sur son fessier ?!

Visiblement, les internautes ont choisi : son corps de rêve surpasse le plus beau des paysages. Certains sont d’ailleurs bien inspirés !

« Oh la belle vue… et le paysage n’est pas mal non plus !

Cette vue… je parle bien sûr de la femme fatale qu’il y a sur cette photo

Avec vous, c’est le vertige assuré »

Les amateurs du genre peuvent d’ores et déjà retrouver son nouveau calendrier dans le commerce. Mais, avec tous les clichés osés que la sulfureuse blonde partage sur les réseaux sociaux, est-ce vraiment indispensable ?