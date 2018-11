La tête qui porte une couronne est mal à l’aise. Tout à fait littéralement. « Tu ne peux pas regarder en bas pour lire le discours, tu dois prendre le discours en haut. Parce que si vous le faisiez, votre cou se briserait et il tomberait », a déclaré la reine Elizabeth II dans le documentaire The Coronation de la BBC One, dans lequel le monarque résumait la couronne impériale de 2 1/2 livres, qui est éblouie par 2.868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes et des centaines de perles.

« Il y a certains inconvénients aux couronnes, mais autrement, ce sont des choses très importantes », a ajouté la reine. Comme par hasard, elle ne le porte qu’occasionnellement, lorsqu’elle préside l’ouverture annuelle du Parlement ou, comme le film l’illustre, au 65e anniversaire de son couronnement. (Pour son jubilé de diamant en 1897, la reine Victoria a délibérément refusé de porter une couronne en faveur d’un bonnet, au grand dam de ses enfants. Pour Victoria, cela représentait comment elle se voyait, en tant que mère, grand-mère et arrière-grand-mère, par opposition à une simple gouvernante, après 60 ans sur le trône).

Et malgré son encombrement, la couronne impériale de l’État n’est que la moitié moins lourde que la couronne de Saint-Édouard, encore plus lourde, ou la couronne du couronnement, que la reine n’a portée qu’une seule fois, lorsqu’elle fut investie par l’archevêque de Canterbury en 1953. Cet héritage doré reste enfermé dans la tour de la Jewel House de Londres.

« C’est toujours aussi lourd ? » se moqua la reine. Elle a aussi observé astucieusement, « Il est impossible de dire ce qui est devant et derrière. »

Mais la couronne impériale d’État n’est pas en reste : elle est ornée du rubis du Prince Noir qui faisait partie du casque d’Henri V lors de la bataille d’Agincourt en 1415, ainsi que du diamant Cullinan II de 317 carat.

Ainsi, bien que la reine régnante soit synonyme de « la Couronne », les couronnes elles-mêmes ne sont pas très pratiques. C’est là qu’interviennent les diadèmes.

Comme les petites couronnes de bébé, les diadèmes, aussi élaborés soient-ils, n’encerclent pas complètement la tête, signifient aussi historiquement la royauté, le statut, la tradition et l’apparat, et vous ne pouvez pas seulement lire avec une couronne, vous pouvez manger, danser et, si vous êtes la princesse Margaret, prendre un bain.

Ils sont aussi très utiles : la mère de Prince Philip, la princesse Alice, a plongé dans le coffre-fort familial et a trouvé une tiare qui lui a permis d’obtenir les diamants pour la bague de fiançailles d’Elizabeth.

Mais toutes les diadèmes n’ont pas été créées de la même façon, et même si vous êtes royal, vous ne pouvez pas simplement aller en voir une dans le placard de la reine comme s’il s’agissait d’un livre de bibliothèque. Et vous ne pouvez certainement pas le porter dans la baignoire même si on vous l’a prêté pour un événement spécial, comme un candidat aux Oscars drapé d’un million de dollars de diamants sur le tapis rouge.

Même Margaret n’était libre de faire ce qu’elle voulait parce que cette tiare était à elle, achetée expressément pour elle avant son mariage avec le photographe Tony Armstrong Jones, plus tard Lord Snowden. Lorsque le diadème Poltimore du XIXe siècle fut mis aux enchères en 1959, quelqu’un – peut-être Margaret elle-même, mais il aurait pu s’agir d’un cadeau de sa sœur, la reine, ou de leur mère, la reine mère – l’a acheté pour 5 500 livres. (D’autant plus qu’il peut être démonté en un collier de diamants et 11 broches. En fait, les diadèmes royaux en général sont les Transformateurs de bijoux : beaucoup d’entre eux servent aussi de colliers.

Lord Snowden a pris une photo carrément sexy de sa femme portant son diadème de mariage, ses cheveux brillants et foncés empilés sur sa tête, dans le bain du palais de Kensington en 1962 – un autre moment dans le temps qui a aidé à établir l’héritage de Margaret comme une reine qui a refusé avec humour d’être domptée. (Elle a attaché un ballon à sa tiare vers la fin de la nuit au bal de pré-mariage de Diana et Charles).

Elle et Tony ont divorcé en 1978. Leurs enfants, Lady Sarah Chatto et David Armstrong-Jones, 2e comte de Snowden, ont fait vendre aux enchères la tiare avec d’autres biens de leur mère chez Christie’s en 2006, apparemment pour aider à payer les droits de succession sur sa succession. Un acheteur inconnu a payé 926 400 £ pour cette pièce historique. Ils se sont fait près de 10 millions de livres.

Le jour de son mariage, en 1947, la reine Elizabeth II portait le diadème à franges de la reine Mary’s – ses 47 barres de diamants, faites de pierres provenant d’un collier que la reine Victoria avait donné à Mary lorsqu’elle épousa son petit-fils George en 1893, ressemblant à une éblouissante clôture de palissade. La fille de la reine, la princesse Anne, l’a également portée le jour de son premier mariage, quand elle a épousé Mark Phillips en 1973.

Hélas, à l’instar de la Coupe Stanley ou de la veste verte d’un maître, les objets précieux que les gens n’ont pas l’occasion de garder chez eux pour toujours malgré les titres qui les méritent, les tiares qui font partie de la collection de la reine – à ne pas confondre avec les bijoux de la Couronne, qui comprennent aussi les épées, les robes et autres articles utilisés pour la cérémonie – sont entièrement prêtés sur l’ordre du roi lui-même.

Et, bien sûr, il y a des règles.

Reine Elizabeth IITim Graham Picture Library/Getty Images

Par exemple, pas de diadème avant 18 heures – sauf, bien sûr, des exceptions sont faites pour les mariages de jour dont cette famille est si friande. (Bien sûr, comment pouvez-vous avoir une célébration toute la journée si elle ne commence pas à midi ?)

Une autre exception que la reine fait pour elle-même est avec la tiare George IV State Diadem, un tas de diamants – comme la reine Victoria avant elle – qu’elle porte sur le chemin de son couronnement et qu’elle porte sur le chemin de l’ouverture du Parlement avant de l’échanger contre la couronne impériale. Le Diadem possède un diamant canari de 4 carats, plus 1 333 diamants constituant 325,75 carats, et 169 perles, et c’est la tiare que la reine porte sur tous les timbres-poste à son image.

« J’ai toujours trouvé ma maman absolument magnifique dans cette tiare « , a déclaré le prince Charles dans le documentaire A Jubilee Tribute to the Queen de 2012, dans lequel il évoque des films familiaux, dont plusieurs ont été tournés par la reine elle-même, et des images d’actualité.

En même temps, alors que les diadèmes à leur meilleur peuvent donner l’air d’une grâce personnifiée, ce peut être un mal de tête royal qui les arrange et les maintient bien en place.

« Avant l’invention du détergent, il n’y avait pas de shampooing et la coiffure moderne à risque d’incendie était anathème « , a déclaré Geoffrey Munn, auteur de Tiaras-A History of Splendor, à Forbes en 2013, après que Kate Middleton eut fait sa première apparition après mariage. « Par conséquent, les cheveux étaient épais de sébum et de pommades et pouvaient être bouclés et bouclés, et ils y restaient. Les » rehaussements » sous forme de postiches et même de perruques étaient également monnaie courante. Aujourd’hui, les cheveux à risque d’incendie ne supporteront les travaux de bijouterie que lorsqu’ils sont épais avec de la laque et des épingles. C’est l’un des nombreux aspects de la tiare qui a fait tomber la mode. »

La future Jacqueline Kennedy (née Bouvier), qui se présentait à Londres pour le couronnement de la reine en 1953, écrivait que toutes les dames présentes « devaient se faire coiffer à 3 h 30 le jour du couronnement pour pouvoir être à leur place à 6 h, avec leur diadème, et cela prend un peu de rangement ».

En 1983, lorsqu’elle et Philip ont visité la Californie, on a demandé à sa secrétaire privée pourquoi la reine avait mis tant de temps à se préparer pour les événements. « Elle a besoin de son temps de diadème « , répondit la secrétaire (d’après Elizabeth the Queen : The Life of a Modern Monarch de Sally Bedell Smith). Elizabeth II avait aussi un kit qu’elle utilisait pour embellir ses diadèmes déjà éblouissants avec des perles suspendues ou d’autres pierres précieuses, comme elle le souhaitait en ce moment.

Pour le mariage de son petit-fils le Prince William en 2011, la reine Elizabeth II a prêté à son épouse, Kate Middleton, la tiare Halo en diamant et platine (connue sous le nom de tiare de parchemin avant leur mariage), faite par Cartier Londres en 1936.

Hélas, nous n’aurons jamais la reine elle-même à déterminer qui obtient quoi et pourquoi, mais cette pièce particulière a été commandée par son père, le futur roi George VI, pour donner à sa mère, également la reine Elizabeth, quand ils étaient encore duc et duchesse d’York. (Le fils de la reine Elizabeth II, Andrew, est l’actuel duc d’York.)

Puis la princesse Elizabeth a reçu le diadème Cartier Halo pour ses 18 ans, mais elle n’a jamais été photographiée en le portant, et lorsqu’elle est devenue reine à 25 ans, elle semblait préférer des morceaux de tête plus hauts. (On pensera que c’est son diadème d’intérieur alors…)

Reine Elizabeth I, Reine Mère, 1930sHulton Archive/Getty Images

Kate ne l’a plus portée depuis, mais depuis qu’elle est devenue Duchesse de Cambridge, elle est sortie dans l’un des vieux préférés de feu la Reine Mère, la tiare en perles et diamants Lotus Flower Tiara, que le roi aîné avait faite d’un collier que son mari lui avait offert pour leur mariage.

Dans les années 1920, alors qu’elle avait la vingtaine, la future Reine-Mère portait la tiare basse sur le front, comme un bandeau à rabat, mais Kate – qui l’a portée à sa première cérémonie du diadème en 2013, une réception diplomatique au Buckingham Palace – n’a pas encore imité ce style. La princesse Margaret, qui a reçu la fleur de lotus en 1959, ne l’a pas fait non plus. (Elle a été réabsorbée dans la collection de la reine après sa mort en 2002.

ESC : Kate MiddletonJohn Stillwell – WPA Pool/Getty Images

La reine Elizabeth II, quant à elle, a porté le Queen Mary-ou Cambridge Lovers’ Knot-Tiara à plusieurs reprises avant de le céder à Kate en 2015. La duchesse de Cambridge l’a porté quatre fois depuis, y compris il y a tout juste une semaine lors d’un banquet d’État au palais de Buckingham pour le roi et la reine des Pays-Bas. (La reine portait le diadème des Filles de Grande-Bretagne et d’Irlande, et oui, c’est son vrai nom.)

Le diadème de la reine Marie, en plus d’avoir honoré la tête de la reine à de nombreuses occasions, aurait aussi une signification spéciale pour Kate-et William, d’ailleurs, parce qu’il était déjà porté par la mère de Will, la regrettée princesse Diana, qui en avait ébloui lors de deux ouvertures du Parlement et, non par hasard, à un dîner officiel des membres de la famille royale des Pays-Bas en 1982.

Dans une lettre de 1983, selon Diana de Sally Bedell Smith : Dans Search of Herelf, la princesse de Galles a écrit qu’elle avait été à « beaucoup de fonctions diadèmes, ce qui a laissé la tête endolorie ».

Diana, qui n’était pas royale à la naissance, mais qui venait de la noblesse, portait une tiare de diamant de la famille Spencer lorsqu’elle a épousé le prince Charles en 1981, la même que sa mère et ses sœurs portaient le jour de leur mariage.

Il s’est avéré que la reine a prêté à l’épouse du prince Harry la tiare de la reine Mary Diamond Bandeau de style art déco, un cadeau de mariage offert à Mary (quand elle était encore princesse Victoria Mary of Teck) en 1893 et ensuite passé à la reine Elizabeth II en 1953.

Selon l’Ordre de Splendeur, le DBT a été confondu avec d’autres pièces, y compris le diadème de la Reine Mary Lozenge Bandeau, qui a été vu pour la dernière fois sur la princesse Margaret en 1965, mais que Meghan Markleportait n’avait pas été vu depuis son cadeau à la reine en 1953.

Et bien qu’il y ait certainement une méthode à la folie de la reine, il fut un temps où elle était elle-même une jeune membre de la royauté qui devait trouver un protocole de diadème et de couronne, répétant pour ses apparitions publiques de commandement dans les endroits les plus improbables.