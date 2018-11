Cet homme est légendaire….c’est le moins qu’on puisse dire ! Tout au long de sa carrière, John Legend a fait de ses efforts philanthropiques une priorité et aider les autres a toujours été au sommet de sa liste.

En 2007, le célèbre A-lister a lancé sa campagne Show Me Campaign, qui vise à donner aux enfants du monde entier accès à une bonne éducation, et a finalement rejoint le conseil de Teach for America.

Le crooner bienveillant a tout fait, depuis sa participation aux efforts de nettoyage de l’ouragan Katrina jusqu’à sa visite à l’Hôpital pour enfants, en passant par la signature de lettres aux dirigeants des Nations Unies et bien d’autres choses encore.

Sans compter que la généreuse vedette a reçu plusieurs prix pour son travail de bienfaisance et de justice sociale.

Maintenant, la légende peut lui rendre la pareille.

E ! a annoncé jeudi 11 novembre que le chanteur remettra à Bryan Stevenson (fondateur et directeur exécutif de l’Initiative Equal Justice) le People’s Champion Award aux E ! People’s Choice Awards.

Legend se produira également dans le cadre de la présentation. Excitant à quel point ?!

Stevenson doit être ravi, parce que c’est une grosse affaire. Recevoir un prix philanthropique de la part d’un homme qui ne ménage pas ses efforts pour faire changer les choses et défendre ce qui est juste, c’est une double victoire dans nos livres.

Alors, n’oubliez pas de regarder les PCA 2018 pour voir cette présentation monumentale dans toute sa splendeur !

Tout dans ce prix nous inspire, et c’est pourquoi nous revenons sur quelques-uns des efforts passés de Legend qui ont fait une différence dans le monde.

Le gagnant de l’EGOT est un pro total quand il s’agit d’utiliser sa plate-forme et son influence de célébrité pour de bon, c’est pourquoi nous avons rassemblé toutes les différentes façons dont il rassemble les gens et attire l’attention sur les choses qui sont importantes ci-dessous. Amusez-vous bien !

1. Il met sa fortune à profit.

Que ce soit en solo ou aux côtés de son épouse Chrissy Teigen, Legend aime mettre ses énormes sommes d’argent au service de bonnes causes. Il y a quelques années, il a fait un don de 500 000 $ pour la rénovation du théâtre de l’école secondaire Springfield South High School, située dans le district scolaire de sa ville natale. Il a également donné 5 000 $ à une campagne GoFundMe pour couvrir le coût des dettes liées aux repas scolaires à Seattle.

En ce qui concerne les dons, lui et Teigen ont fait plusieurs gestes communs notables. En janvier, le couple puissant a versé 200 000 $ au Time’s Up Legal Defense Fund, qui a été créé pour fournir une représentation et un soutien juridiques aux victimes de violence sexuelle.

Le mois suivant, ils ont fait un don de 5 000 $ au mouvement antigun March for Our Lives. Puis, cet été, ils ont fait tout ce qu’il fallait pour offrir 288 000 $ – au nom de Donald Trump – à l’ACLU, en donnant 72 000 $ de chaque membre de leur famille, dont leurs enfants Luna et Miles.

Nous sommes tellement impressionnés par leur passion !

2. Il partage ses talents pour de bonnes causes.

La légende était douée d’une voix angélique que les gens paieront des sommes folles pour entendre IRL. Nous adorons donc qu’il donne autant de concerts-bénéfice afin d’aider des organismes incroyables avec cet argent.

Après les tragiques événements de l’ouragan Katrina, par exemple, l’orfèvre a prêté sa voix à la campagne Loads of Hope de Tide, qui a aidé à reconstruire les maisons détruites, fourni des services de blanchisserie aux victimes et illuminé le Jackson Square de la Nouvelle Orléans pendant les fêtes.

En parlant de vacances, John Legend s’est également joint à Stevie Wonder’s House Full of Toys Benefit Show, conçu pour fournir des aides aux enfants dans le besoin ou avec un handicap pendant la période des fêtes. Il a également fait des dons à Teach for America et à la Robert F. Kennedy Human Rights Foundation pour promouvoir un plan visant à sortir les femmes et les adolescentes de prison, ainsi que pour le concert Shining A Light, afin de sensibiliser la population aux inégalités raciales.

Encore une fois, si inspirant.

3. Il s’agit d’informer ses millions d’adeptes sur les médias sociaux.

Tout comme sa femme, John Legend n’hésite pas à dire ce qu’il pense en ligne. Ayant accumulé plus de 12 millions de fans sur Twitter, l’artiste sait qu’il peut faire avancer différentes causes sur les médias sociaux et avoir un impact réel.

Récemment, Legend a utilisé l’influence des défis de Twitter, y compris la création d’un défi de couverture pour inspirer les adeptes à #GetUpAndVote et la diffusion d’un défi de danse existant qui fournit de l’argent aux personnes dans le besoin.

Il fait également la promotion d’organisations comme la Global Girls Alliance de Michelle Obama et s’exprime sur les enjeux sociaux auxquels notre pays est confronté. En plus d’encourager constamment ses fidèles partisans à voter aux élections de mi-mandat, Legend a exprimé son soutien au Dr Christine Blasey Ford et au mouvement Black Lives Matter.

4. Il fait une musique puissante pour émouvoir les masses.

Nous savons tous maintenant que les belles ballades de John Legend et ses hymnes contagieux sont des œuvres d’art. Ce que vous avez peut-être manqué, c’est le fait que le musicien crée aussi certaines chansons pour exprimer ses opinions sociales et politiques, en les articulant autour de messages émouvants pour inspirer les masses.

Il a écrit des chansons sur la conscience sociale, les droits civils, le vote, les candidats politiques, les droits des immigrants et plus encore. Nous sommes obsédés par la capacité de Legend à transformer un titre en un important appel à l’action qui fait vraiment réfléchir les gens.

Avec tout le bien que Legend peut faire, c’est d’autant plus excitant de le voir remettre le prix très important pour le Prix du champion du peuple de cette année.

Êtes-vous impatient de voir comment Legend s’acquitte de ses fonctions de présentateur ? Bien sûr qu’on l’est !