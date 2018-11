Justin Bieber aurait été vu en train de pleurer avec Hailey Baldwin dans un bar sur le thème Harry Potter.

Les gars ! Justin Bieber aurait été vu en train de pleurer dans un bar sur le thème d’Harry Potter et c’est tout simplement trop ! Selon le Daily Mail, la star a été vue avec sa femme Hailey Baldwin au Leaky Cauldron bar d’Universal Studios à Orlando, où des photos très floues (ici même) montrent ce qui semble être Hailey réconfortant Justin qui pleure dans ses mains.

Une source dit que le couple a demandé à son équipe de sécurité de vider le bar et qu’il a commandé des boissons un peu après 23 h. « Nous sommes entrés dans le chaudron qui fuit au moment exact où ils sont arrivés, de sorte que leur sécurité était en train d’évacuer les gens « , a dit la source.

« Ils sont entrés et se sont assis à une table pendant que leur sécurité se mettait au travail. Ils ont commandé des beurres. »

La source affirme également que Justin semblait « décoiffé et affligé » et a essayé de cacher ses larmes derrière un chapeau. Cependant, gardez à l’esprit que tout l’Internet est tombé dans le piège d’une récente farce au burrito de Justin Bieber et que les photos de lui et Hailey dans Leaky Cauldron sont assez floues.

Donc, en gros, quand il s’agit de Bieber, prenez tout avec un grain ou deux de sel.