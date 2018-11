Il serait facile de penser qu’aucune des Kardashians ou des Jenners n’avait de soucis dans le monde, et que tout n’était que pêche.

Mais d’après les derniers commentaires de Kendall Jenner, ce n’est pas comme ça, et ce n’était certainement pas comme ça quand elle et sa sœur Kylie Jenner étaient plus jeunes.

Kendall, 22 ans, a ouvert son émission ZAZA WORLD RADIO sur le fait qu’elle pleurait parce qu’elle n’avait pas d’amis.

« J’étais assise dans ma chambre à pleurer parce que Kylie Jenner avait tant d’amis, et je ne savais pas quoi faire, et ça va me rendre émotive en ce moment. J’ai vraiment dit : « Je n’aurai jamais d’amis. »



Mais c’est cool, parce que, selon Kendall Jenner, les choses ont changé et Kendall a beaucoup plus d’amis que Kylie, 21 ans.

« Kylie et moi avons changé de rôle, non pas que Kylie ne soit pas… Kylie est si heureuse. Je l’aime, mais c’est fou parce que je n’aurais jamais pensé que j’aurais plus d’amis que Kylie, non pas que ce soit une compétition ou quelque chose qu’on pourrait faire… Je ne veux pas que ça paraisse bizarre, mais encore une fois, elle est tellement heureuse de sa vie, » explique Kendall.

Le top modèle a ajouté qu’il était très difficile de lire des commentaires négatifs à son sujet sur Instagram, mais maintenant qu’elle a tant d’amis, c’est plus facile.

« Je pense que si je n’avais pas vous, mes potes et ma famille autour de moi, les gens que j’aime tant, je n’aurais pas la même sécurité en moi pour pouvoir regarder ces commentaires et m’en moquer.