Kim Kardashian, sa séance de photo impromptue avec sa fille North

Elle façonne ses enfants à son image.

Kim Kardashian a suivi la tendance en partageant une séance photo impromptue avec North, sa fille de cinq ans.

La star de téléréalité âgée de 38 ans a posé avec sa petite amie alors qu’elle décrivait les plans: “Moi et ma petite amie!” North est venu me rendre visite sur le plateau et a dit à maman que nous pourrions faire une séance photo ensemble, juste moi et toi !

‘Je l’ai suivie dans ses poses et direction alors la voici! J’ai toujours rêvé d’avoir une petite fille et elle est parfaite !, ajouta-t-elle.

North – grande sœur de Saint, trois ans, et de Chicago, 11 mois – a posé avec naturel dans une adorable robe en tulle et des pantoufles.