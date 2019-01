Tourisme Au Sénégal : Entre Hôtels De Luxe Et Parcs Naturels

Le Sénégal est sans doute l’un des pays les plus touristiques d’Afrique, avec l’Afrique du Sud, le Cap Vert ou encore l’Égypte. Sur la côte ouest du continent, le Sénégal est surtout réputé pour la valeur et le rayonnement de Dakar, véritable port de transition pour le commerce international, mais aussi une population cosmopolite qui rassemble plusieurs nationalités différentes. Si nous vous recommandons à travers cette revue quelques hôtels, casinos et spas dans lesquels séjourner et prendre du bon temps, tout en découvrant Dakar et les terres du Sénégal, il est aussi des sites et parcs naturels qui vous émerveilleront, et qui vous en feront voir de toutes les couleurs, ce qui fait la beauté de ce pays francophone l’un des plus touristiques sur le continent africain.

Hôtels, Spas Et Casinos Du Sénégal

À travers notre sélection des hôtels dans lesquels vous pourront passer un agréable séjour au Sénégal, que ce soit dans la capitale Dakar, ou même les villes les plus influentes du pays, comme Saint-Louis, Thiès ou Saly, vous profiterez de superbes édifices, que ce soit pour le point de vue prônait depuis votre suite, le luxe qui est établi et reconnu, ou même les services, que ce soit avec des équipements spas ou liés au monde du jeu. Le tourisme casinotier est en effet en verve et reprend de plus belle, et cela favorise grandement le rayonnement de pays du monde entier, l’exemple type étant Las Vegas ou Atlantic City aux États-Unis, mais aussi de superbes édifices en France, en Europe, en Amérique du Sud, et tout naturellement en Afrique. Des structures de renom telles que le Golden Dragon Casino participent au rayonnement du Ghana, ou même le Montecasino à Johannesburg, dans la capitale d’Afrique du Sud. Ce sont ces mêmes hôtels de luxe ou de renom qui participent assurément au rayonnement du Sénégal partout dans le monde, permettant à des millions de touristes de découvrir ce pays aux origines, à l’Histoire, et la culture très forte et chargée en traditions, comme cela peut-être le cas avec la Coupe du Monde, dont la participation de la sélection nationale pour l’édition 2018 en Russie.

The Rhino Resort Hotel & Spa

Au pays de la Téranga, s’il y a bien un établissement incontournable dans lequel séjourner, que ce soit pour le cadre, l’environnement environnant, ou encore les équipements et services délivrés, c’est bien The Rhino Resort, au coeur de Saly. Cet hôtel classé cinq étoiles est reconnu depuis 2014 comme l’un des plus beaux et les plus incroyables par la distinction World Luxury Hotel Awards. Les voyageurs pourront profiter de superbes installations, que ce soit la piscine, le sauna, le hammam, des restaurants gastronomiques, une salle de fitness, le véritable luxe résidera dans les petites particularités et distinctions que vous trouverez dès votre accueil, ou même dans votre chambre, au sein du The Rhino Resort. Toutes ces petites touches vous permettent de vous immerger immédiatement dans la culture et dans la plus pure tradition du Sénégal, des symboles de la lutte sénégalaise, tout en vous permettant de vous détendre dans un environnement idyllique.

Lookea Royal Baobab

À Somone, à mi-chemin entre Dakar et Saly, sur le littoral de l’Océan Atlantique, le club 4 étoiles Lookéa Royal Baobab vous ouvre ses portes et vous invitent à profiter d’un petit logement privatif, ainsi que des équipements de luxe, en complément d’une vue et d’un accès direct à la plage. Les logements indépendants sont créés dans la plus pure tradition du Sénégal, avec sa toiture atypique en palmes de palmiers, et des fondations qui sont parfaitement isolées, pour vous offrir un peu de fraîcheur, lorsque les températures atteignent jusqu’à 40°C au soleil. La plage en accès direct vous permet de vous baigner et de profiter d’une petite terrasse en bord de mer, mais aussi d’un accès à la piscine en extérieur, de bassins d’eau de mer, d’une salle de restauration pour un buffet à volonté composé de fruits, de légumes et de produits du terroir.

Casino Du Port

Pour tous les parieurs français et autres touristes qui désireraient profiter d’une partie ou deux sur les machines à sous, les tables de jeux, ou encore de machines de vidéo poker, le Casino Du Port, dans le centre de Dakar, est un lieu privilégié. Cette bâtisse permet de découvrir un lieu unique dans le centre de la capitale du Sénégal, ainsi que de vivre de merveilleux moments en famille, en couple, ou même entre amis. Le poker est notamment l’une des attractions fortes au sein du Casino du Port, avec des sessions Live et des tournois réguliers et répétés, ainsi qu’une partie de Bingo qui est organisée chaque vendredi dans l’établissement de Dakar. Pour profiter alors pleinement du soleil de la capitale, de son attractivité, et de ses nombreux commerces, le tourisme au Sénégal deviendra votre actualité, tout en profitant des superbes installations au sein de cette structure luxueuse, mais pour des séjours abordables.

Les Sites Et Parcs Naturels

La beauté de ce pays de l’Afrique de l’Ouest passe par ses hôtels, ses résidences de luxe, le tourisme casinotier, mais aussi ses sites et parcs naturels, à l’environnement protégé, pour découvrir une faune et une flore unique. Si le pays a profité de la Coupe du Monde 2018 pour s’abroger une nouvelle exposition internationale, le Sénégal est surtout connu pour ses régions et ses paysages d’une nature luxuriante, aux mille et une couleurs, des animaux que vous ne verrez sans doute qu’une fois dans votre vie, et une découverte qui pourra se faire à pied, en voiture, ou avec des guides connaissant parfaitement ces régions naturelles du Sénégal.

Parc National Des Oiseaux Du Djoudj

S’il est un bien lieu à ne manquer sous aucun prétexte lors de votre passage au Sénégal, c’est bien le parc national du Djoudj, reconnu par tous sur le continent africain, mais aussi dans le monde entier, comme la terre d’accueil des plus beaux spécimens d’ornithologie. Ce sont plus de 3 millions d’oiseaux qui se rassemblent chaque année sur cette région de Saint-Louis, et qui semblent aujourd’hui menacés. Les 16 000 hectares sont ouverts au public, mais il faudra vous procurer un ticket d’entrée, d’une valeur de 2 000F, et le double si vous souhaitez profiter d’une visite en pirogue, afin de vous approcher au plus près des 400 espèces différentes recensées par les ornithologues.

Le Désert De Lompoul

Si vous souhaitez retourner à Dakar après la découverte du parc national du Djoudj, vous pourrez également découvrir au passage du désert de Lompoul. À mi-chemin entre la capitale et Saint-Louis, ce trésor une nouvelle fois environnement est présent dans le secteur nord-ouest du Sénégal, et si cette traversée peut s’avérer dangereuse, et qu’elle n’est pas à réaliser seul, vous pourrez faire une nuit étape au sein de l’Ecolodge de Lompoul, où des tentes sont disposées en plein milieu de ce désert de sable, et de passer entre autres une nuit à la belle étoile, où les constellations et l’ensemble du système solaire peuvent être admirés.

Le Parc National De Niokolo-Koba

Cette incroyable réserve naturelle s’étendant sur 900 000 hectares vous permettra de découvrir de très belles espèces au cours d’un safari. Il ne faut pas ici s’attendre à y voir de grands fauves et autres félins, ni même des éléphants et hippopotames, même s’ils commencent tout doucement à revenir dans ces zones protégées. Les touristes peuvent profiter d’une visite furtive pour apercevoir au loin des panthères, des singes, des antilopes, et beaucoup d’autres espèces que vous ne pourrez admirer qu’en Afrique et Parc National de Niokolo-Koba. En ouvrant bien l‘oeil, vous pourrez également observer des crocodiles en chasse, sortant dans marais, ou simplement se reposant et profitant du soleil qui baigne l’ensemble de cette réserve protégée. Mais plus impressionnant encore, ce sont les paysages, et cette prise de vue unique sur un coucher de soleil ou lever de soleil sur l’ensemble du pays de la Téranga.

Lac Rose

Inutile de changer les paramètres couleurs de votre écran d’ordinateur ou smartphone, voire de la diffusion télévisuelle en direct, car le Lac Rose porte bien son nom. Ce lieu magique de Niaga, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, vous permet de profiter d’un point de vue sur l’Océan Atlantique, et de découvrir une zone naturelle là aussi protégée, et qui regorge d’une faune et d’une flore une fois de plus unique et riche en émotions. Et la question que tout le monde se pose, c’est pourquoi le Lac Rose est rose ? Autrefois appelé Lac Retba, il y a environ 40 ans, l’eau s’est mise à virer au rose de manière presque miraculeuse. Mais l’analyse scientifique a permis de percer le mystère, et il s’agirait d’une algue qui aurait proliféré depuis les fonds du lac, et par l’intermédiaire du soleil et des fortes températures, la teinte rosée peut s’avérer plus ou moins prononcée. Ainsi, d’un jour à l’autre, les nuances de couleurs du Lac Rose pourront tourner du rose pâle au rose particulièrement vif, offrant ainsi des images vues du ciel absolument incroyable.

Delta Du Saloum

Dans le sud du pays, vous pourrez découvrir une petite île, le Delta du Saloum. Cette terre visible depuis le littoral de Niodior, elle abrite une nouvelle fois une faune et une flore unique, avec des pélicans et zébus visibles à l’oeil nu. Le Delta Du Saloum est principalement une zone de pêche, pour de nombreux Sénégalais, et en vous renseignant un peu, il vous sera possible de découvrir cette petite île d’Afrique depuis une pirogue ou un bateau à moteur. Une visite à ne pas louper, encore une fois, pour profiter des trésors naturels et cachés du Sénégal.

Bonus : La Région De Casamance

Avant de vous parler de cette région trop peu connue des touristes et du grand public, la grande star actuelle du football sénégalais, Sadio Mané, en est originaire. La région de Casamance est une terre qui se situe au sud de la Gambie, donc coupée du reste du pays, mais qui a tant de trésors à vous dévoiler. Rizières, ports de pêche, et paysage de safari, Casamance est une région sauvage qui vous ramène jusqu’au berceau de l’Humanité. De nombreux documentaires permettent d’en découvrir un peu mieux les contours, notamment la réalisatrice Virgine Berda vous permet de comprendre les évolutions de cette terre, entre exploitation récente des richesses, et traditions ou coutumes plus tribales qui sont l’Histoire de Casamance, l’autre Sénégal.