J.K. Rowling poursuit son ancienne assistante pour vol

Amanda Donaldson est soupçonnée d’avoir volé des objets estampillés Harry Potter d’une valeur de plus de 26.000 euros.

La célèbre auteure de la saga Harry Potter s’est séparée de son assistante personnelle en 2017 et a entamé une procédure judiciaire à son encontre. À 35 ans, Amanda Donaldson est accusée d’avoir exagérément utilisé la carte bancaire de la société. On lui reproche d’avoir acheté pour près de 2.000 euros de cafés et de gâteaux, plus de 2.371 euros en fournitures et plus de 4.000 euros de cadeaux pour les fêtes et anniversaires de l’équipe. L’assistante est également soupçonnée d’avoir volé des objets Harry Potter.

Madame Donaldson plaide sa cause cette semaine devant un tribunal écossais. Pour sa défense, elle invoque le fait que JK Rowling s’est toujours montrée très généreuse envers elle, lui offrant volontiers une nouvelle poussette pour son enfant quand celle-ci s’était cassée.

Elle déclare aussi que l’auteure à succès n’était jamais joignable, passant le plus clair de son temps à écrire et qu’elle ne souhaitait pas être dérangée pendant ces heures d’écriture. Les autres membres du personnel demandaient d’ailleurs régulièrement à Madame Donaldson si J.K. Rowling était de bonne humeur. L’ancienne assistante ajoute qu’elle n’a jamais reçu aucune instruction sur la manière dont elle pouvait gérer les dépenses de l’équipe.

C’est le mari de JK Rowling, Neil Murray qui a découvert le montant jugé astronomique des dépenses de Madame Donaldson et qui a alerté son épouse.