Miley Cyrus s’épanche sur sa vie sexuelle avec Liam Hemsworth

Pour le remercier d’avoir sauvé ses animaux de l’incendie qui a ravagé leur maison, la chanteuse a fait grimper aux rideaux son petit ami.

Lundi soir, alors qu’une internaute listait les “qualités” que son compagnon n’avait pas, Miley Cyrus a répondu: “le mien a tout ça! Garde espoir!” La liste comprenait du bon sens, de l’empathie, un mètre 80, “ne pas être entouré de putes” et le fait de “savoir se servir de sa bite”. Lili Reinhart, l’actrice principale de la série “Riverdale” a ajouté qu’elle en avait trouvé un également, en la personne de Cole Sprouse, son petit-ami dans la série.

Quelque jours plus tôt, la chanteuse de “Party in the U.S.A.” déclarait dans une émission qu’elle n’avait jamais autant aimé Liam Hemsworth que quand il avait sauvé ses animaux de l’incendie de Woolsey, à Malibu. Elle le considère aujourd’hui comme “un partenaire de survie”, même si son compagnon estime que “cela manque de romantisme”.

Les deux stars sont très occupées par leur carrière mais la chanteuse confie aisément que lorsqu’ils sont loin l’un de l’autre, ils pratiquent du “cybersexe” sur FaceTime. S’ils sont ensemble depuis longtemps et que Miley porte une bague de fiançailles, ils ne sont pas pour autant pressés de se marier, admet-elle.