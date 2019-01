Nous vous expliquons pourquoi Anthony Delon a été condamné pour ses commentaires sur Laeticia Hallyday

L’acteur avait déclaré haut et fort que la veuve du taulier entretenait une relation intime avec Sébastien Farran, du vivant de Johnny Hallyday.

En avril dernier, un compte Instagram spécialement créé pour couvrir l’affaire de l’héritage Hallyday publiait une photo du manager du rocker, Sébastien Farran, marchant avec son bras autour des épaules de Laeticia. Le magazine VSD avait également publié des photos.

Le fils d’Alain Delon avait alors réagi à la photo en écrivant: Ça fait trois ans… Je suis tombé sur cette photo et j’ai commenté en fonction de ce que je sais. J’ai autre chose à faire que de me balader sur Insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l’un ou l’autre camp.”

Choquée par les commentaires plus que pas les photos, Laeticia Hallyday avait alors attaqué en justice Anthony Delon. Pour elle, sa vie privée était atteinte “de façon indécente” et l’acteur crédibilisait de fausses rumeurs. Elle demandait donc à la justice de le condamner à lui verser 20.000 euros pour atteinte à la vie privée et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La justice française a finalement condamné l’acteur à verser 8.000 euros à Laeticia pour avoir atteint à sa vie privée et l’a obligé à payer 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme vérsée par le perdant à celui qui gagne le procès.

Anthony Delon a décidé de faire appel.