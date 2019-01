Eliza Dushku décrit le harcèlement qu’elle a subi sur le tournage de la série “Bull”.

“Je vais te prendre sur mes genoux et te donner une fessée comme une petite fille”

Comme nous vous l’expliquions, l’actrice Eliza Dushku a été virée de la série “Bull” après avoir dénoncé le comportement inacceptable de son partenaire, Michael Weatherly. En compensation, elle a dû signer un accord de confidentialité et elle a reçu un chèque de 9,5 millions de dollars. Mais puisque Michael Weatherly et Glenn Gordon Caron, le producteur de “Bull”, ont décidé de se confier au New York Times, l’ancienne star de “Buffy” a elle aussi pris la parole sur le site du Boston Globe. “Ce n’est pas juste sa parole contre la mienne. Le comportement de Weatherly a été filmé et enregistré par les caméras de CBS.”

Pour se défendre, l’acteur de 50 ans, célèbre pour son rôle dans “NCIS: Enquêtes spéciales”, a reproché à Eliza son “manque d’humour”. Elle répond: “J’ai grandi à Boston avec trois grands frères, on m’a souvent dit que j’étais un garçon manqué. J’ai travaillé avec de grands acteurs comme Robert De Niro ou Leonardo DiCaprio, je refuse d’entendre que je ne sais pas apprécier une blague. Je n’ai pas exagéré. J’ai accepté un travail, et comme je ne voulais pas me faire harceler, j’ai été renvoyée.”