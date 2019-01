Macaulay Culkin et Kevin De Bruyne rejouent “Maman, j’ai raté l’avion”

En cette période de fêtes de fin d’année, on ressort les grands classiques et notamment le cultissime “Maman, j’ai raté l’avion.” Pour une publicité, Macaulay Culkin a rejoué quelques scènes du film qui l’a érigé au rang d’enfant star dans les années nonante. Même principe pour… Kevin De Bruyne sur les réseaux sociaux de son club, Manchester City. Alors, lequel des deux est le plus crédible: le vrai Kevin McCallister ou notre Kevin national?

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 19, 2018