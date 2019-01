F. Lee Bailey, l’avocat de O.J Simpson est il antisémite?

F. Lee Bailey – l’un des avocats de “Dream Team” d’O.J. Simpson – semble être un antisémite dans son dotage.

Bailey, 85 ans, affirme avoir été persécuté depuis que la légende du football a été acquittée pour double meurtre en 1995 et que l’affaire n’a jamais été couverte équitablement par les médias.

Interviewé pendant une heure sur le podcast “Morano Whenever”, l’amer Bailey a déclaré que l’industrie de l’édition du livre et Hollywood ont une politique de censure de tout ce qui favorise Simpson.

L’avocat radié semble blâmer les Juifs lorsqu’il dit : “Certains de ceux qui prétendent que la plupart de leurs vies ont été soumises à d’horribles préjugés et exterminations pendant la Seconde Guerre mondiale se comportent maintenant exactement dans le même esprit totalitaire en supprimant la seule chose dont notre pays doit être fier quand tout est dit et fait, c’est une presse libre et sans entraves”.

Bailey, qui représentait également l'”Étrangleur de Boston” Albert DeSalvo et Patty Hearst, a dit qu’il avait été snobé par ses pairs et persécuté après avoir défendu Simpson.

“Je suis convaincu que c’est la raison fondamentale pour laquelle le gouvernement fédéral s’en est pris à mon permis[juridique] “, a dit M. Bailey à Frank Morano, un animateur à 9 h 70. “J’ai été en litige avec l’IRS dans une affaire pendant 26 ¹/₂ ans.”

Le confrère Alan Dershowitz, avocat de Simpson, est d’accord pour dire que la défense de Bailey contre OJ l’a fait entrer. Il a dit à Town & Country l’an dernier : “Sans aucun doute, je pense que c’est un facteur majeur dans la manière vindicative avec laquelle il a été traité.”

M. Bailey a été radié du barreau en 2001 après avoir refusé de remettre des biens à son client, un trafiquant de marijuana accusé, qui avait accepté de les confisquer au gouvernement.

Il a déclaré faillite en 2017 et vit maintenant dans le Maine, travaillant comme consultant dans un bureau au-dessus du salon de beauté de sa petite amie.

“Si vous êtes du mauvais côté du gouvernement, vous pouvez vous attendre à un parcours très difficile “, a déclaré M. Bailey dans le podcast. “Ce n’est pas drôle, je peux vous l’assurer.”

Bailey a refusé de commenter.