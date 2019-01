Aya Nakamura pète les plombs à cause d’une fan, voici ce qu’elle a fait

Un hommage qui ne passe pas, alors pas du tout d’où la grosse colère de la star.

La jeune chanteuse n’a pas trop apprécié.



Propulsée par le succès de son titre “Djadja” en 2018, la chanteuse Aya Nakamura a dénoncé dimanche sur Twitter la démarche d’une fan. “Cette personne est déguisée en moi… D’après elle!”, a-t-elle écrit. Sur la photo, on pouvait voir une jeune femme blanche avec une perruque bleue et le visage peint en noir.



Aya Nakamura a aussi retweeté le message plus virulent d’un internaute, choqué par cette “blackface”. Il indique: “Même si c’est de l’humour, tu ne peux pas faire ça. C’est blessant, humiliant et raciste.”

Née à Bamako, Aya Nakamura a grandi dans la région parisienne avec sa famille. Elle a sorti son premier titre, “Karma”, sur Facebook à l’âge de 19 ans.

Je suis complètement désoler peut importe le message que tu voulais faire passer. Même si c de l’humour comme sur tes # tu ne peux pas faire ça c blessant humiliant et RACISTE des gens sont mort à cause de ça #blackfacing #blackface honte à cette salope mal cracher @AyaNakamuraa pic.twitter.com/lVbzKMKliv

