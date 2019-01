“Bohemian Rhapsody” rafle la mise aux Golden Globes

La saison des prix a débuté ce dimanche soir à Hollywood avec la remise des Golden Globes. S’ils sont un bon indicateur de ce qui nous attend aux Oscars, les Golden Globes ne sont pas attribués par les professionnels du cinéma mais par des journalistes de la presse internationale, tous membres de la HFPA, soit la Hollywood Foreign Press Association. Nous avons suivi la cérémonie pour vous.

La cérémonie des Golden Globes a débuté à 2 heures du matin en Belgique. Nous étions en direct depuis Los Angeles pour vous faire suivre l’événement.

Andy Samberg et Sandra Oh, dans une flamboyante robe rouge, ont pris possession de la scène à 17 heures heures locales. Et de faire immédiatement référence au problème Kevin Hart, choisi pour présenter les Oscars dans un premier temps avant de faire un pas de côté pour propos homophobes: “Nous sommes les deux seules personnes à Hollywood à n’avoir jamais rien dit d’insultant.”

Ils sont déchaînés, ça rigole bien, on est loin de l’ambiance politique et post-Weinstein de l’année passée. Le mouvement #MeToo est quand même représenté par des bracelets discrets que les stars portent aux poignets. Pour commencer la soirée et remettre le prix du meilleur acteur dans une série (comédie ou comédie musicale), Bradley Cooper et Lady Gaga montent sur scène. Michael Douglas coiffe Sacha Baron Cohen et Jim Carrey au poteau pour “La Méthode Kominsky”. “Après 45 ans, je suis toujours surpris d’être si bien traité à Hollywood.”

Michael Douglas a remercié ses enfants qui lui ont permis d’être loin “pendant quelques mois” pour tourner la série et a dédié son award à son “père de 102 ans, Kirk”.