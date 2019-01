Laeticia Hallyday: la veuve de Johnny évoque son deuil impossible mais aussi l’espoir de se relever.

“Je sais pourquoi je suis debout”

Bouleversée par son voyage au Vietnam, Laeticia Hallyday a publié un long message sur Instagram pour remercier ses fans, après une année 2018 très éprouvante. “2018 est désormais derrière nous et je vous remercie du fond du cœur de m’avoir soutenue durant ces longs mois où il a fallu vivre chaque jour une première fois sans celui qui était ce que j’avais de plus cher au monde, où il a fallu vivre ce sentiment d’injustice lié à un départ impossible à accepter dans un monde qui continuait de tourner alors que le mien s’écroulait, mais je n’ai pas sombré grâce à l’amour de mes filles et de mes proches, et grâce au vôtre, grâce à votre amitié qui n’a jamais failli, grâce à vos témoignages qui m’ont toujours nourrie”, a-t-elle écrit.

La mère de Jade et Joy croit en un nouveau départ, elle reste optimiste malgré tout. “Je sais où je vais désormais, je sais pourquoi je suis debout. Je sais que les merveilleux moments vécus avec mon homme ces dernières 23 années, personne ne pourra me les voler et que je les chérirai toujours, mais je sais aussi que je vais apprendre à aimer les 25 prochaines, cette vie différente que je construirai pour mes filles dans le souvenir et le respect de ce que leur père m’a montré, de ce qu’il m’a appris. Dans cette vie différente où il faut faire une place au pardon pour trouver la paix, je veux être à la hauteur de notre vie ensemble, je veux être une maman digne et protéger mes amours comme il nous protégeait lui-même, je veux être une femme courageuse comme lui l’a été jusque dans ces derniers moments. Il en sera si fier.”

De son côté, Jade Hallyday a décrit ce voyage comme une “étape essentielle de nos vies et de notre deuil. Notre arrivée sur cette terre magnifique nous a submergées. Tous ces moments resteront gravés à tout jamais.”