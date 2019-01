Anne Roumanoff à Yann Moix : “Je vous souhaite de connaître un jour ce bonheur”.

Ce mardi matin sur Europe 1, Anne Roumanoff a répondu aux propos de Yann Moix, qui a déclaré qu’il était “incapable” d’aimer une femme de son âge. Musique triste, sanglots dans la voix, l’humoriste a lancé: “Mais quelle terrible déception! Yann Moix c’est un peu mon fantasme sur la Terre. Yann Moix, cet être tellement beau à l’intérieur comme à l’extérieur. On sent chez lui une telle joie de vivre, il déborde d’amour, il déclenche l’amour. Savoir qu’il ne posera jamais les yeux sur moi, femme de plus de 50 ans parce qu’il me trouve invisible… Je ne sais pas si je vais m’en remettre”.

Anne Roumanoff a ensuite profité de sa chronique pour donner sa propre définition de l’amour. “Ce qui compte le plus dans une relation amoureuse, c’est pas seulement le physique, la fermeté des fesses, les muscles des pectoraux, c’est cette connexion, un peu magique, entre deux âmes. C’est ouvrir son cœur à l’autre”.

“Je vous souhaite un jour, Yann Moix, de connaître ce bonheur. Comme ça, au lieu d’exhaler de l’aigreur, de l’amertume, peut-être qu’un jour, vous répandrez autour de vous de l’amour”, a-t-elle conclu.