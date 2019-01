Thomas Markle, le père de Meghan s’en prend au prince Harry

Thomas Markle tente par tous les moyens de reprendre contact avec sa fille, quitte à s’en prendre au prince Harry dans la presse.

Après avoir organisé une fausse paparazzade à quelques jours du mariage princier, le père de Meghan Markle n’a plus aucun contact avec sa fille. Mais depuis l’annonce de la grossesse de la nouvelle duchesse de Sussex, Thomas Markle tente par tous les moyens de se réconcilier avec elle. “Harry et Meghan ont érigé un mur de silence. Ils ont fait exactement ce qu’ils m’avaient promis de ne jamais faire: croire toutes les choses qui ont été écrites sur moi. Donc j’essaie de les joindre, encore une fois, pour balayer les mensonges et rétablir la vérité”, avait-t-il confié en décembre dernier au Daily Mail.

Un mois plus tard, et toujours sans signe de vie de sa fille et du prince Harry, Thomas Markle n’a pas hésité à les menacer. “Je continuerai à parler et le ferai probablement plus fort. En gardant le silence, Meghan et Harry autorisent les internautes à m’insulter moi et ma famille”, a-t-il lancé dans une interview pour le journal britannique The Sun.

Il a ensuite invité le prince Harry à “se comporter enfin comme un homme” et “à passer à autre chose”. “Il est humain comme nous tous. J’ai l’impression qu’il se sent au-dessus de tout le monde et qu’il pense avoir le droit de dénigrer les gens. Et je ne peux pas l’accepter. C’est de l’arrogance”. Pas sûr que cette nouvelle sortie arrange leurs relations.