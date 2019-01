Découvrez pourquoi cet acteur refuse d’embrasser ses partenaires à l’écran

Neal McDonough a notamment joué dans “Desperate Housewives”, “Band of Brothers” et “Minority Report”.

Dans un entretien avec Closer Weekly, l’acteur américain Neal McDonough a révélé qu’il refusait catégoriquement d’embrasser ses partenaires à l’écran. “Ma bouche n’appartient qu’à une seule femme”, a confié l’homme de 52 ans. Il est marié depuis 2003 avec Ruvé Robertson, un ancien mannequin. Ensemble, ils ont cinq enfants.

Le choix de Neal est lié à ses convictions religieuses. Catholique, il se rend à l’église tous les jours. En 2010, l’acteur a été viré de la série “Scoundrels” sur ABC après avoir refusé de jouer une scène de sexe avec Virginia Madsen. “C’était une situation horrible”, avoue Neal. “Après ça, je n’arrivais pas à décrocher de job parce que tout le monde me prenait pour un fou religieux. Dieu et ma famille sont mes priorités”, a-t-il expliqué.

“Mais je n’étais pas prêt à perdre la bataille. Et ça a marché. J’ai eu une carrière phénoménale.” Parmi ses rôles marquants, il a interprété le personnage de Dave Williams dans “Desperate Housewives”. Neal se souvient de sa rencontre avec Marc Cherry, le créateur de la série. “Je lui ai dit: tu sais que je n’embrasserai personne. Et il a répondu: Mais c’est Desperate Housewives! J’ai dit: Je sais. Il y a eu une pause de cinq secondes et puis il a déclaré: D’accord, je vais simplement devoir écrire mieux.”