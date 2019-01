Diane Kruger très fâchée pour une raison bien précise

L’actrice souhaite que la vie privée de son nouveau-né, à qui elle a donné naissance en novembre dernier, soit respectée.

Diane Kruger et Norman Reedus souhaitent que leur petite fille puisse vivre son enfance dans l’anonymat. Ce mardi 8 janvier, l’actrice a découvert que des photos d’elle et de son bébé avaient été divulguées sans sa permission.

“Chers fans, chers non-fans, chers paparazzis et tous ceux qui ont une conscience. Nous venons d’être identifiés sur ces photos de paparazzi de moi et de notre fille. Ces photos ont été prises sans notre consentement et exposent un bébé vulnérable et innocent”, a écrit l’actrice sous une photo d’elle et de son enfant, le visage volontairement flouté par ses soins.

“Bien que nous comprenions que certaines personnes aimeraient voir une photo de notre fille, en tant que parents, nous ne souhaitons rien de plus que lui permettre de grandir dans la confidentialité et la sécurité”.

“Norman Reedus et moi aimerions vous demander de ne pas republier ces images et de nous aider à atteindre cet objectif. Si vous les avez déjà publiées, veuillez les supprimer. Mettez-vous à notre place. Nous sommes comme tous les parents qui souhaitent le meilleur pour leur enfant”, a-t-elle conclu.