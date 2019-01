Kim Kardashian, découvrez les magnifiques cadeaux offerts à ses nièces

Kim Kardashian, découvrez les magnifiques cadeaux à ses nièces

Kim Kardashian offre des sacs de créateur aux petites filles de sa famille



La star a dépensé près de 6.400 dollars pour offrir des sacs Louis Vuitton à ses filles et à ses nièces, dont Stormi, la fille de Kylie Jenner, âgée de seulement 11 mois.

Ce mardi sur Instagram, Kim Kardashian a dévoilé les généreux cadeaux qu’elle a fait à ses filles, North, 5 ans, et Chicago, 1 an, ainsi qu’à ses nièces, Penelope, 6 ans, Dream, 2 ans, Stormi 11 mois et True, 8 mois.

La star a partagé une photo de huit sacs miniatures de la marque Louis Vuitton, d’une valeur totale de 6.400 dollars, soit un peu plus de 5.500 euros. “Je les ai acheté au Japon pour toutes les petites filles de la famille pour Noël”, a-t-elle expliqué.

Un fan à l’oeil acéré a toutefois remarqué qu’il y avait plus de sacs que d’enfants. Et si Kim Kardashian a expliqué qu’elle avait simplement acheté deux sacs supplémentaires pour elle et pour son futur enfant, qui naîtra grâce à une mère porteuse, certains sont convaincus qu’elle et Kanye West attendent des jumelles.