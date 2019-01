Vicky Pattison, la demoiselle d’honneur affiche ses courbes en bikini sexy

Elle a joué la demoiselle d’honneur au mariage de sa sœur Laura sur la plage.

Pourtant, quelques heures auparavant, Vicky Pattison était tout à fait comme une femme de ménage, alors qu’elle profitait d’un moment en bikini à la piscine aux côtés de sa mère.

L’ancienne star de Geordie Shore, âgée de 31 ans, montrait ses courbes célèbres dans un bikini rouge sexy qu’elle avait également exposé sur Instagram , alors qu’elle défilait fièrement pour la soirée animée au bord de la piscine.

Vicky qui a rompu avec John Noble n’a pas caché son escapade bruyante, car elle a jeté sur les médias sociaux des clichés brûlants ainsi que de superbes clichés du mariage.

Elle vit avec sa famille avec brio depuis qu’elle a touché le sol la semaine dernière, elle évite de se prendre la tête suite à la prétendue infidélité de John lors de son voyage à Dubaï car elle aurait été «humiliée».

Vicky avait l’air sensationnelle dans une robe de demoiselle d’honneur bleu nuit alors qu’elle posait sur la plage, mais son positionnement était critiqué. Devant Laura, qui avait l’air extraordinaire dans une robe sans bretelles, les fans ont blâmé la star pour avoir bloqué la mariée, mais Vicky a riposté contre les critiques, en insistant pour que c’est Laura qui lui a demandé de rester à cet endroit.

Quelques heures après le début de la pêche à la traîne, elle a écrit sur son compte Instagram: «Bonjour tout le monde. Il est 7h48 du matin et je viens de me réveiller avec une vague de négativité. Tout d’abord, je tiens à vous féliciter, Laura et Daniel, pour la belle journée d’hier, les Adamson. Bienvenue dans la famille, Daniel … »