Anouchka Delon fatiguée par l’égo des hommes de sa famille

Si elle aime par-dessus tout son père et ses deux frères, Anthony et Alain-Fabien, elle avoue devoir constamment composer entre leurs querelles.

“Mon père est comme il est, avec beaucoup de défauts et beaucoup de qualités”, annonce la fille d’Alain Delon et du mannequin néerlandais, Rosalie Van Breemen. Elle confie qu’il y a “comme dans toutes les familles” des tensions entre son père et ses frères. Chacun est “solitaire” et en même temps présent en cas de pépin. “Les hommes de ma famille sont très complexes, ensemble et séparément”, ajoute Anouchka. “Il y a beaucoup d’ego et ça me bouffe. Se voir tous ensemble… ça m’épuise. Mieux vaut que chacun se voie séparément”. Elle tente donc d’éviter les fâcheries, tout en voulant se protéger.

La jeune femme a pour souhait de fonder une famille unie, elle qui a été fragilisée par le divorce de ses parents puis la séparation entre sa mère et son beau-père, cinq ans plus tard. Elle est en couple avec Julien Dereims, un comédien qu’elle a rencontré aux cours Simon, il y a huit ans.

Alain Delon a avoué que sa fille comptait plus que tout pour lui et qu’il avait parfois favorisé “l’amour de sa vie” par rapport à ses deux fils. Ému, il admettait devant Catherine Ceylac qu’Anthony et Alain-Fabien en avaient peut-être souffert. Son dernier fils, âgé de 23 ans, avait estimé il y a peu que leur relation n’était pas vraiment tendue, plutôt inexistante. “Il n’y a rien, avait-il déclaré. On fait nos trucs chacun de notre côté et ça se passe bien…”.

Triste de la situation, l’acteur de “La Piscine” est pourtant loin du mea culpa. Il explique qu’il a averti ses fils à plusieurs reprises: “Et je leur ai dit ‘Vous allez en crever un jour. Je ne serai plus là et vous allez vraiment en crever et dire: ‘J’ai été con, j’ai pas fait ça'”.