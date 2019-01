Cameron Diaz explique pourquoi un réalisateur très connu lui montrait son sexe

Le site The Cut a retrouvé la trace d’un article de presse publié en 1998 par Newsweek, pour la sortie de la comédie “Mary à tout prix”. Lors de la promotion, les deux réalisateurs, Peter et Bobby Farrelly, ont révélé que sur le tournage du film, ils avaient eu la brillante idée de faire une petite surprise aux acteurs et membres de l’équipe technique. La blague consistait à attirer l’attention de la personne piégée sur une partie du corps de Peter, son ventre ou sa nouvelle ceinture par exemple, avec la complicité de Bobby, et puis Peter soulevait sa chemise pour dévoiler son pénis. Citée dans l’article, Cameron Diaz, la star de “Mary à tout prix”, aurait déclaré: “Quand un réalisateur vous montre son sexe la première fois que vous le rencontrez, vous savez que vous avez affaire à un génie créatif.”

À l’époque, Peter Farrelly s’était défendu en disant: “C’était pour rire! Ce n’est pas comme si j’avais l’habitude de la sortir tout le temps genre Hé regardez: ma bite!” Mais il avait aussi précisé qu’il aimait bien quand les gens “regardaient” son sexe et qu’il avait joué ce mauvais tour au moins 500 fois. Aujourd’hui, le réalisateur américain de 62 ans, qui a notamment dirigé “Dumb and Dumber” ou “L’Amour extra-large” avec son frère, s’est construit une réputation plus sérieuse avec la sortie de “Green Book” cette année. Le film, qui raconte la vie d’un célèbre pianiste de jazz afro-américain dans les années 60, vient de remporter trois Golden Globes. Il s’est platement excusé. “C’est vrai. J’étais un idiot. J’ai fait cette blague il y a des dizaines d’années et je me croyais marrant. La vérité c’est que j’ai honte et je suis profondément désolé.”