Harry et Meghan ont trouvé leur maison de campagne

Pour échapper à la vie trépidante de Londres, Harry et Meghan ont dégoté une ancienne ferme rénovée dans les collines des Cotswolds, au sud-ouest de l’Angleterre.

La valeur de la maison a été évaluée à 2,7 millions d’euros par le magazine The Sun. C’est dans cet endroit paisible que le couple viendra se ressourcer avec leur enfant et leurs deux chiens. Ils ont loué la maison pour deux ans.

La ferme offre tout ce que le duc et la duchesse de Sussex pourraient souhaiter. Elle dispose de quatre chambres dont une transformée en dressing, de deux cuisines et d’un salon avec de hautes fenêtres qui s’ouvrent sur le domaine et sur la zone boisée.

Plus tard, cette année, Harry et Meghan déménageront à Frogmore Cottage, un quartier plus rural de Windsor.

Dans cette même envie de se rapprocher de la nature et de s’éloigner des excès, Meghan a réussi à convaincre Harry de ne plus boire d’alcool, de thé ou de café. Adolescent, le prince était connu pour participer à des soirées arrosées et pour être un grand amateur de café. Optant pour un mode de vie plus sain, Harry ne fumerait plus non plus et s’adonnerait au yoga, ce qui le rendrait plus calme et détendu. En retour, l’on raconte que la jeune femme aurait promis de cesser de jurer et de se ronger les ongles.