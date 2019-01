Insolite : Gwyneth Paltrow invite Chris Martin à sa lune de miel

Quelques mois après leur mariage, Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk se sont envolés vers les Maldives pour leur lune de miel. Un invité très spécial les a rejoint: Chris Martin, l’ex-mari de l’ancienne actrice.

“Mon mari, ses enfants et les miens, mon ex-mari et nos meilleurs amis faisaient partie du voyage”, raconte volontiers Gwyneth Paltrow. “Nous étions comme une grande famille et nous avons passé de très bons moments le soir, à table. Ce n’était pas du tout étrange. Tout s’est bien passé. En fin de compte, les enfants veulent juste que tout le monde se réunisse autour de la table pour manger tous ensemble et je pense que Chris et moi avons bien réussi dans ce domaine”.

Lorsque l’on félicite Gwyneth sur la manière dont elle a géré son divorce avec le leader de Coldplay, elle rappelle qu’elle écrit beaucoup à ce sujet sur son site Goop.

La gourou du lifestyle fait désormais souvent parler d’elle pour ses idées qui sortent de l’ordinaire, comme des cadeaux luxueux pour Noël ou ses “oeufs vaginaux”.