Lady Gaga brise le silence sur le comportement déviant d’R. Kelly

Les deux artistes avaient collaboré en 2013 en enregistrant la chanson “Do What U Want (With My Body)”.

Parce qu’elle veut soutenir les femmes qui ont souffert du producteur R. Kelly et qu’elle a, elle-même, été agressée sexuellement à 19 ans, Lady Gaga supprime aujourd’hui sa chanson de toutes les plateformes de streaming. Elle annonce également qu’elle ne travaillera plus jamais avec lui. “Ce que j’entends au sujet d’R. Kelly est absolument horrible et indéfendable”, dit-elle.

La chanson “Fais ce que tu veux avec mon corps” se voulait très provocante car la star était encore en colère contre le traumatisme qu’elle avait subi dans sa vie et pour lequel elle n’avait reçu aucun traitement. Depuis, la star a suivi une thérapie et elle aimerait dire à toutes les victimes de violences sexuelles combien la parole est importante et peut guérir. “Si vous ne pouvez pas consulter un professionnel, parlez aussi ouvertement et honnêtement que possible de ce que vous avez vécu”, ajoute-t-elle. Aujourd’hui, elle refuse de se cacher et d’encore souffrir en silence.

D’autres stars comme John Legend apportent leur soutien aux femmes qui accusent le chanteur du tube “I believe I can fly”.

Un reportage a présenté de nombreux témoignages de femmes accusant le chanteur R. Kelly de les avoir agressées sexuellement lorsqu’elles étaient mineures. L’homme aurait également dans son entourage des femmes qu’il aurait transformées en esclaves sexuels, les isolant de leurs familles. Ses porte-paroles n’ont pour l’instant fait aucun commentaire.