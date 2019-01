Le documentaire sur Michael Jackson qui va faire du bruit

Lors du prochain festival du film indépendant de Sundance, un documentaire appelé “Vivre à Neverland” sera présenté. Il accuse la star de la Pop d’avoir agressé sexuellement plusieurs mineurs.

Le film décrit la longue relation que Michael Jackson a entretenue avec deux jeunes garçons de 7 et 10 ans et leurs familles, alors qu’il était au sommet de sa gloire. Vingt ans plus tard, les enfants ont grandi et veulent témoigner de ces traumatismes.

Le titre “Vivre à Neverland” fait référence à la gigantesque propriété où vivait Michael Jackson. Elle était nommée ainsi en l’honneur du monde imaginaire de Peter Pan et du pays des enfants perdus. En 2003, une enquête avait été ouverte suite au signalement d’une agression sur un enfant de 13 ans. Une action en justice avait été engagée contre le chanteur, qui avait été acquitté, en 2005, de 14 accusations à son encontre.

Les héritiers de la star ont déjà montré leur mécontentement face au documentaire. “Il ne s’agit là que d’une manière dégoutante de faire encore de l’argent sur le dos de Michael Jackson”, ont-ils déclaré. “Ce ne sont là que de vieilles accusations. C’est incroyable qu’un cinéaste veuille encore s’abaisser à cela”.

C’est Dan Reed qui réalise le reportage, celui qui a aussi dirigé “Three Days of Terror: The Charlie Attacks”, le reportage sur l’attentat à la rédaction de Charlie Hebdo.

