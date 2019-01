Les “Oscars” oseront-ils cette décision historique?

À six semaines de l’événement, les Oscars n’ont toujours pas de présentateur. L’Académie avait choisi Kevin Hart mais une vidéo insultante à l’égard des homosexuels l’a éliminé de la course. Le job est casse-gueule: Anne Hathaway et James Franco se souviendront longtemps du four qu’ils se sont pris lors de la présentation de l’événement en 2011.

Les Oscars envisagent dès lors de ne pas choisir de présentateur du tout et de laisser plusieurs personnes présenter les différentes catégories sans discours inutile et pseudo-comique.

Les Oscars auraient bien aimé que Kevin Hart fasse des excuses sincères sur le plateau d’Ellen DeGeneres. Ils envisageaient de le reprendre s’il s’exécutait. Il ne l’a pas fait. Selon les bruits de couloir, l’absence d’hôte officiel pour la cérémonie ne fait pas plaisir à tout le monde.

Variety raconte que lors de la soirée officielle post-Golden Globes, beaucoup estimaient que c’était se tirer une balle dans le pied. “Qui regarderait l’émission s’il n’y a pas un conducteur pour faire fonctionner le train?” D’autres estiment que c’est peut-être le bon moment pour tenter le coup. “De toute façon, peu importe l’hôte, chaque parole sera analysée à mort.”

Ne pas avoir de présentateur officiel permettrait peut-être de raccourcir la cérémonie, que beaucoup jugent interminable. Pour savoir comment les Oscars vont tenter de rebondir, rendez-vous le dimanche 24 février.