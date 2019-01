Keira Knightley se confie à « Balance » sans langue de bois

Bientôt à l’affiche de “Colette”, l’actrice britannique de 33 ans se confie à « Balance ».

À 33 ans, Keira Knightley semble avoir déjà vécu plusieurs vies. Elle a débuté sa carrière à la télévision à l’âge de six ans seulement, quand elle a demandé à ses parents d’engager un agent. À 16 ans, elle décroche un rôle dans “Joue-la comme Beckham”, puis elle joue aux côtés d’Orlando Bloom et Johnny Depp à 17 ans dans la saga des “Pirates des Caraïbes”. Mais avec le recul, cette soudaine célébrité aurait pu la faire sombrer. “J’ai perdu confiance en moi parce que j’avais l’impression que je ne méritais pas de faire ce que je faisais”, confie Keira à Balance. “La période qui va de mes 19 à 23 ans est très floue dans mes souvenirs.”

“Mon monde s’est écroulé à 22 ans”

Elle a connu la dépression. “Mon monde s’est écroulé à 22 ans. Tout a cessé de fonctionner et j’ai eu l’impression d’être brisée en minuscules morceaux, comme si mon cerveau s’était vraiment cassé.” Pendant un an, elle a tout arrêté. Elle est restée chez elle pendant plusieurs mois. “Puis j’ai voyagé. Je me suis réellement demandée si j’allais un jour retravailler. Mais j’ai toujours aimé jouer.”

Mariée depuis 2013 avec le musicien James Righton, elle est devenue maman en 2015. Sa fille Edie a trois ans. “Je ne pense pas qu’on donne aux femmes assez de crédit pour le marathon physique et émotionnel qu’elles subissent lorsqu’elles deviennent mères”, déclare Keira. Elle sait pourtant qu’elle a de la chance. “Je peux faire garder mon enfant, mais je trouve quand même ça très difficile. C’est bien de le dire. Ça ne veut pas dire que je n’aime pas ma fille. Mais je reconnais que le manque de sommeil, les changements hormonaux et mon mariage qui bascule me donnent le sentiment d’échouer tous les jours. Je dois me rappeler que je ne suis pas en train d’échouer, je fais ce que je peux, mais ce n’est pas facile.”