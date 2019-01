Nous vous révélons pourquoi Karine Le Marchand a retiré sa plainte contre Lilian Thuram

En couple avec le footballeur pendant huit ans, l’animatrice a porté plainte pour violence conjugale en 2013.

À l’époque, Lilian Thuram a démenti les faits. Il a aussi traité son ex-compagne de menteuse manipulatrice dans la presse. “Une femme avec qui je vivais me dit qu’elle veut partir. Elle me fait une demande, une demande de compensation par rapport aux années. J’ai dit non. Elle m’a envoyé un SMS, m’a dit qu’elle allait détruire mon image”, affirmait l’ex-défenseur des Bleus.

Dans un entretien avec le magazine Elle, Karine Le Marchand est revenue sur cette triste histoire. “J’ai porté plainte pour montrer à ma fille qu’aucun homme, aussi connu soit-il, ne peut avoir ce genre de comportement”, confie l’animatrice de 50 ans. Sa fille Alya, née d’une union précédente, a 16 ans aujourd’hui. “Finalement, comme il s’est excusé devant elle, j’ai retiré ma plainte tout en maintenant que les faits avaient bien eu lieu.”

Célibataire depuis sa rupture avec JoeyStarr, Karine préfère se concentrer sur son rôle de mère. “Je suis mère célibataire, ma fille a 16 ans, je n’ai aucune envie de lui imposer un homme à la maison et d’éventuelles séparations. Elle a grandi loin de son père, puis elle a vécu avec un beau-père, Lilian Thuram, pendant huit ans, jusqu’à notre séparation brutale en 2013. Je préfère désormais notre cocon de filles, stable, avec notre chat.”