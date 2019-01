Premier League : Top 5 des meilleurs buteurs français

La Premier League, championnat de première division d’Angleterre est une ruche de grands joueurs venus de tous les continents. . La Premier League est très serrée cette saison, et la concurrence qu’on y retrouve est comparable à celle qu’on ressent autour d’une partie de casino. Considéré comme le championnat le plus complexe sur le vieux continent, il est constitué de 20 écuries qui comportent chacun plusieurs joueurs d’envergure. Au titre de ses joueurs on dénombre une dizaine de joueurs de nationalité française qui font leur preuve au pays de David Beckham. A titre d’exemple, l’attaquant des Reds Devils Anthony Martial ou encore son coéquipier en club et en sélection le milieu de terrain Paul Pogba. Quels sont les meilleurs buteurs français de Premier League ?

Anthony Martial

La crème des meilleurs artificiers français du championnat d’élite d’Angleterre est sans doute le jeune attaquant Anthony Martial. Du haut de ses 23 ans, le jeune international français de Manchester United est en forme olympique pour cette manche aller du championnat. Formé à l’Olympique Lyonnais et passé par le club monégasque, il faut également préciser que le jeune joueur a joué toutes les catégories d’âges de l’équipe première avant de retrouver l’équipe première en 2015. Cette saison, Martial a scoré à 8 reprises en Premier League pour une passe décisive en 17 apparitions.

Paul Pogba

Pensionnaire de Manchester United tout comme Anthony Martial, l’international français, champion du monde en titre est d’une importance capitale chez les Reds Devils. Le franco-guinéen, ancien joueur de la Juventus de Turin affiche une statistique impressionnante en ce début de saison. Très altruiste, il a distribué assez de bons ballons à ses coéquipiers. Passeur décisive à 7 reprises, Paul Pogba a également marqué 7 buts cette saison notamment contre Leceister, Brighton, Everton, Cardiff. Il est également auteur de deux doublés face à Huddersfield et Bournemouth. Avec 7 réalisations en 19 matchs, il est le deuxième meilleur joueur français en Angleterre.

Alexandre Lacazette

Formé à l’Olympique Lyonnais, celui qui a créé la sensation au parc OL pendant plusieurs années évolue pour sa troisième saison consécutive en Angleterre avec les Gunners d’Arsenal. Auteur de 14 buts en Premier League la saison dernière, le natif de Lyon est en passe de récidiver cette saison. Avec 18 buts, il fait partie des dix meilleurs buteurs français sur l’année civile 2018. Cette saison, l’homme qui porte la tunique de l’équipe de France depuis l’âge de 16 ans avec les catégories d’âges est à 7 buts en 21 matchs joués sous les ordres du technicien espagnol Unai Emery.

N’golo Kanté

Champion du monde en titre, l’énergisant milieu de terrain des Blues est également actif devant les cages adverses. Champion d’Angleterre en 2016 avec Leceister, le souriant N’golo Kanté est l’un des éléments clés du dispositif de Maurizio Sarri. L’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a disputé 22 rencontres de Premier League cette saison en tant que titulaire indiscutable. Il a frappé 3 fois aux buts notamment face Huddersfield, Manchester City et Crystal Palace. Le natif de Paris généreux a également délivré deux passes décisives au profit de ses partenaires du club de Londres.

Aboubakar Kamara

Fulham, 19è avec 14 points est dans la zone de relégation malgré les efforts d’Aboubakar Kamara. Né en France à Gonesse, le jeune attaquant de nationalité française âgé de 23 ans est indispensable à son club. Malgré la méforme, le joueur formé à Monaco et passé par le club d’Amiens SC a disputé 13 matchs pour trois réalisations. Il a scoré face à de grosses équipes notamment Arsenal, Manchester United et Leceister. Lui qui a fait la pluie et le beau temps d’Amiens en Ligue 2 a également impressionné la saison dernière avec 7 buts.

Pour ainsi dire, l’équipe de France est bien représentée dans le classement des meilleurs buteurs de l’élite anglaise. Anthony Martial, le meilleur artificier français est à six longueurs du meilleur buteur du championnat le gabonais Pierre Emerick Aubameyang. Outre ce top 5 constitué de Martial, Pogba, Lacazette, Kanté et Kamara, plusieurs autres joueurs français ont inscrit au moins un but. C’est le cas d’Olivier Giroud en manque de temps de jeu à Chelsea et qui pourrait rejoindre le Real Madrid en Espagne cet hiver. D’autres français encore comme Benjamin Mendy ou Lucas Digne attendent toujours de débloquer leur compteur en Premier League.